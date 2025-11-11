91 κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος μέσα σε επτά μήνες στη Βρετανία - Ειλικρινή συγγνώμη ζήτησε ο υπουργός Δικαιοσύνης
Τρεις παραμένουν ασύλληπτοι - Ο Βρετανός υπουργός Δικαιοσύνης παραδέχθηκε ότι «η διαδικασία αποφυλάκισης χρειάζεται ριζική αναθεώρηση»
Συνολικά 91 κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από τις αρχές Απριλίου έως το τέλος Οκτωβρίου στη Βρετανία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη, την ώρα που ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι βρισκόταν στο επίκεντρο επικρίσεων για τις αλλεπάλληλες υποθέσεις λανθασμένων αποφυλακίσεων. Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Λάμι εξέφρασε «ειλικρινή συγγνώμη» και παραδέχθηκε ότι «η διαδικασία αποφυλάκισης χρειάζεται ριζική αναθεώρηση». Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως τρεις κρατούμενοι που αφέθηκαν ελεύθεροι κατά λάθος παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ ερευνάται ένα ακόμη πιθανό περιστατικό λανθασμένης αποφυλάκισης στις 3 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα περιστατικά λανθασμένων αποφυλακίσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά. Από τον Μάρτιο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025 καταγράφηκαν 262 περιπτώσεις – αύξηση 128% σε σχέση με τις 115 του προηγούμενου έτους. Από αυτές, 87 αφορούσαν κρατούμενους καταδικασμένους για βίαια εγκλήματα και τρεις για σεξουαλικά αδικήματα.
Παρουσιάζοντας τα στοιχεία στη Βουλή, ο Λάμι παραδέχθηκε ότι «οι φυλακές σε όλη τη χώρα είναι υποχρηματοδοτούμενες, υποστελεχωμένες και λειτουργούν υπό συνεχή πίεση», τονίζοντας ότι το πρόβλημα των αποφυλακίσεων «είναι σύνθετο». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Είναι σαφές ότι έχουμε ένα αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα».
Ο Βρετανός υπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας «νέας επιτροπής για την απόδοση της δικαιοσύνης», η οποία θα επανεξετάζει τις διαδικασίες στις φυλακές και τα ποινικά δικαστήρια. Τα σφάλματα αποφυλάκισης μπορεί να περιλαμβάνουν λανθασμένα εντάλματα φυλάκισης ή προφυλάκισης, λανθασμένους υπολογισμούς ποινών ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα λαθών των δικαστηρίων ή άλλων Αρχών, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.
Three prisoners mistakenly released are at large, David Lammy confirms. One dating back to 2024.— Sky News (@SkyNews) November 11, 2025
He is making a statement to the Commons following a series of high-profile prisoners being accidentally freed, leading to lengthy manhunts.https://t.co/isbjvHHJJV
📺 Sky 501 pic.twitter.com/aXVfg8l4fo
