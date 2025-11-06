Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Κατάδικος στη Βρετανία που αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος παραδόθηκε τρεις μέρες μετά - Εκτεθειμένος ο υπουργός Δικαιοσύνης
Έχουν υπερδιπλασιαστεί οι λανθασμένες αποφυλακίσεις - Ένας καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα εξακολουθεί να αναζητείται - Πώς γίνονται τα λάθη στο σύστημα
Ακόμα ένα περιστατικό που αφορά λάθος αποφυλάκιση σημειώθηκε στις βρετανικές φυλακές, καθώς ο 35χρονος Γουίλιαμ Σμιθ, που είχε μόλις καταδικαστεί σε φυλάκιση 45 μηνών για πολλαπλές απάτες, αφέθηκε ελεύθερος την ίδια ημέρα της καταδίκης του εξαιτίας γραφειοκρατικού λάθους. Ο άνδρας παραδόθηκε στις αρχές τρεις ημέρες αργότερα, ωστόσο το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά από παρόμοιες υποθέσεις που έχουν προκαλέσει έντονη πολιτική πίεση στον υπουργό Δικαιοσύνης της Βρετανίας, Ντέβιντ Λάμι.
Σύμφωνα με το BBC, ο Σμιθ βγήκε από τις φυλακές Wandsworth στο νότιο Λονδίνο τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά τη δίκη του στο δικαστήριο του Croydon, επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα είχε καταχωρηθεί λανθασμένα ότι η ποινή του ήταν με αναστολή. Η διόρθωση έγινε, αλλά εστάλη σε λάθος παραλήπτη, με αποτέλεσμα ο κρατούμενος να αφεθεί ελεύθερος.
Η αστυνομία του Surrey ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό την Τετάρτη, όμως ο Smith εμφανίστηκε αυτοβούλως μία μέρα αργότερα και παραδόθηκε στη φυλακή.
Η υπόθεση ήρθε στο φως λίγες μόλις μέρες μετά την εσφαλμένη αποφυλάκιση του Μπραχίμ Καντούρ Σερίφ, ενός Αλγερινού καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται. Το γεγονός προκάλεσε πολιτικό σάλο, καθώς είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα από το ίδιο σωφρονιστικό ίδρυμα.
Ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «παντελώς απαράδεκτο» το λάθος. «Το σύστημα πρέπει να ενισχυθεί και να εφαρμοστούν οι κατάλληλοι έλεγχοι για να αποφευχθεί μια επανάληψη αυτού του πράγματος», υπογράμμισε.
Ο Ντέβιντ Λάμι δέχεται πάντως σφοδρή κριτική αφού αρνήθηκε να επιβεβαιώσει στο κοινοβούλιο ότι γνώριζε το νέο λάθος. Μάλιστα χθες, ο Λάμι αντικαθιστούσε τον Στάρμερ (βρισκόταν στη Βραζιλία για την COP30) στην εβδομαδιαία συνεδρίαση επερωτήσεων, όταν ρωτήθηκε για την περίπτωση του Αλγερινού. Η πληροφορία δεν είχε επιβεβαιωθεί από επίσημη πηγή, όμως ένας Συντηρητικός βουλευτής τον ρώτησε αν μετά τον Χαντούς Κεμπάτου αποφυλακίστηκε κατά λάθος και κάποιος άλλος κρατούμενος. Ο Λάμι δεν απάντησε, παραπέμποντας μόνο στα πεπραγμένα των Συντηρητικών στη διαχείριση των φυλακών, και έδειξε να εκνευρίζεται όταν ο βουλευτής επανέλαβε την ερώτηση.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι λανθασμένες αποφυλακίσεις κρατουμένων έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τις 262 περιπτώσεις έως τον Μάρτιο του 2025, από 115 το προηγούμενο έτος. Ο πρόεδρος της Ένωσης Φυλακιστικών Υπαλλήλων δήλωσε ότι «κατά μέσο όρο 22 κρατούμενοι τον μήνα αφήνονται ελεύθεροι κατά λάθος», τονίζοντας ότι οι ελλείψεις προσωπικού και τα παλαιά συστήματα ευθύνονται για την κατάσταση.
Η υφυπουργός Δικαιοσύνης Άλεξ Ντέιβις Τζόουνς Alex Davies-Jones ανακοίνωσε ότι συγκαλείται κατεπείγουσα σύσκεψη με τους διευθυντές των φυλακών και ειδικούς τεχνολογίας, ενώ αναγνώρισε ότι πρόκειται για «ένα σωφρονιστικό σύστημα σε κρίση που χρειάζεται άμεση μεταρρύθμιση».
Σε δύσκολη θέση ο υπουργός ΔικαιοσύνηςΟ υπουργός Δικαιοσύνης Ντέβιντ Λάμι χαρακτήρισε την αύξηση των λανθασμένων αποφυλακίσεων «απαράδεκτη» και δεσμεύτηκε ότι θα αντικαταστήσει τα «παρωχημένα, χειρόγραφα συστήματα» με ψηφιακές πλατφόρμες, προκειμένου να αποφεύγονται τέτοια λάθη. Ωστόσο, τα περιστατικά αυτά έχουν ήδη προκαλέσει πολιτικό κόστος, καθώς έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά προβλημάτων που αποκαλύπτουν την κρίση του βρετανικού σωφρονιστικού συστήματος.
