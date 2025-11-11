Τη δομή της «εγκληματικής οργάνωσης» του Ιμάμογλου δημοσίευσε η τουρκική Εισαγγελία - Διώκεται για 142 αδικήματα
Κινδυνεύει να καταδικαστεί σε φυλάκιση που μπορεί να φθάνει τα 2.352 χρόνια - Συνολικά 402 ύποπτοι που κατηγορούνται ότι συνέστησαν εγκληματική οργάνωση τίθενται στο στόχαστρο
Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, διώκεται επίσημα για 142 αδικήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποίησε σήμερα η Εισαγγελία της πόλης.
Σύμφωνα με το Anadolu, ο Ιμάμογλου, που συνελήφθη τον Μάρτιο για «διαφθορά» και η δικαιοσύνη θεωρεί πως ήταν επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, κινδυνεύει να καταδικαστεί σε φυλάκιση που μπορεί να φθάνει τα 2.352 χρόνια.
Ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, υποψήφιος του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στις προσεχείς προεδρικές εκλογές, διώκεται κυρίως για απάτη, ξέπλυμα και στήσιμο διαγωνισμών, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αριθμεί περισσότερες από 3.700 σελίδες.
Ο Ιμάμογλου, που ανήκει στο σοσιαλδημοκρατικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
Συνολικά 402 ύποπτοι που κατηγορούνται ότι συνέστησαν εγκληματική οργάνωση τίθενται στο στόχαστρο. Ανάμεσά τους, στενοί συνεργάτες του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, που συνελήφθησαν επίσης στις 19 Μαρτίου.
Ο γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, που χαρακτηρίζει το δίκτυο αυτό «χταπόδι», δήλωσε σήμερα ότι προκάλεσε ζημία 160 δισεκ. λιρών (3,3 δισεκ. ευρώ) στο τουρκικό κράτος σε μία περίοδο δέκα ετών.
Μοιράστηκε επίσης ένα διάγραμμα το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου εγκληματικού δικτύου.
Η σύλληψη του Ιμάμογλου, την οποία χαρακτήρισε «πραξικόπημα» το CHP, οδήγησε στο μεγαλύτερο κύμα αμφισβήτησης στην Τουρκία από το 2013.
Στο πλαίσιο των ίδιων ερευνών, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης δήλωσε σήμερα ότι θέλει να ασκήσει δίωξη σε βάρος του CHP για «παραβίαση του Συντάγματος», υποστηρίζοντας ότι εκλογικοί κατάλογοί του διέρρευσαν παράνομα από μέλη του δικτύου το οποίο υποτίθεται ότι διηύθυνε ο Ιμάμογλου.
