Παγώνει η Ταϊλάνδη την ειρηνευτική συμφωνία με τη Καμπότζη – Είχαν δώσει τα χέρια μπροστά στον Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ταϊλάνδη Καμπότζη Ντόναλντ Τραμπ

Παγώνει η Ταϊλάνδη την ειρηνευτική συμφωνία με τη Καμπότζη – Είχαν δώσει τα χέρια μπροστά στον Τραμπ

Αφορμή για την Ταϊλάνδη ήταν ο τραυματισμός στρατιωτών της σε έκρηξη νάρκης σε περιπολία κοντά στα σύνορα

Παγώνει η Ταϊλάνδη την ειρηνευτική συμφωνία με τη Καμπότζη – Είχαν δώσει τα χέρια μπροστά στον Τραμπ
Η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Καμπότζη που έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες μαζί τους, μόλις δύο εβδομάδες μετά την υπογραφή της ενώπιον του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος καταμετρά τη συμφωνία στους επτά ή οκτώ πολέμους που ισχυρίζεται ότι βοήθησε να τερματιστούν.

Αφορμή για την Ταϊλάνδη ήταν ο τραυματισμός στρατιωτών σε έκρηξη νάρκης σε περιπολία κοντά στα σύνορα με την Καμπότζη. Ένας από τους στρατιώτες έχασε το πόδι του.

Από την πλευρά της η Καμπότζη δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία, η οποία υποτίθεται ότι θα φέρει μόνιμη ειρήνη μετά τις συνοριακές συγκρούσεις που άφησαν περισσότερους από 40 νεκρούς τον Ιούλιο.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη συμφωνία τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια τελετής με τον Αμερικανό πρόεδρο στη Μαλαισία. Η Ταϊλάνδη  αρνείται να την αποκαλέσει «ειρηνευτική».

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ είπε ότι συμφωνεί με την απόφαση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας ότι «η απειλή για την ασφάλεια στην πραγματικότητα δεν έχει μειωθεί».

Το BBC επισημαίνει ότι η διαμάχη για τα σύνορα μεταξύ των δύο πλευρών έχει ιστορία άνω του ενός αιώνα, όταν ορίστηκαν τα σύνορα μετά την κατοχή της Καμπότζης από τη Γαλλία.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποσύρουν τον βαρύ οπλισμό τους από την διαφιλονικούμενη περιοχή και να ορίσουν ομάδα παρατηρητών για την τήρηση της συμφωνίας.


Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες

Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά

Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης