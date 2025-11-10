Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Παγώνει η Ταϊλάνδη την ειρηνευτική συμφωνία με τη Καμπότζη – Είχαν δώσει τα χέρια μπροστά στον Τραμπ
Παγώνει η Ταϊλάνδη την ειρηνευτική συμφωνία με τη Καμπότζη – Είχαν δώσει τα χέρια μπροστά στον Τραμπ
Αφορμή για την Ταϊλάνδη ήταν ο τραυματισμός στρατιωτών της σε έκρηξη νάρκης σε περιπολία κοντά στα σύνορα
Η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Καμπότζη που έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες μαζί τους, μόλις δύο εβδομάδες μετά την υπογραφή της ενώπιον του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος καταμετρά τη συμφωνία στους επτά ή οκτώ πολέμους που ισχυρίζεται ότι βοήθησε να τερματιστούν.
Αφορμή για την Ταϊλάνδη ήταν ο τραυματισμός στρατιωτών σε έκρηξη νάρκης σε περιπολία κοντά στα σύνορα με την Καμπότζη. Ένας από τους στρατιώτες έχασε το πόδι του.
Από την πλευρά της η Καμπότζη δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία, η οποία υποτίθεται ότι θα φέρει μόνιμη ειρήνη μετά τις συνοριακές συγκρούσεις που άφησαν περισσότερους από 40 νεκρούς τον Ιούλιο.
Οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη συμφωνία τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια τελετής με τον Αμερικανό πρόεδρο στη Μαλαισία. Η Ταϊλάνδη αρνείται να την αποκαλέσει «ειρηνευτική».
Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ είπε ότι συμφωνεί με την απόφαση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας ότι «η απειλή για την ασφάλεια στην πραγματικότητα δεν έχει μειωθεί».
Το BBC επισημαίνει ότι η διαμάχη για τα σύνορα μεταξύ των δύο πλευρών έχει ιστορία άνω του ενός αιώνα, όταν ορίστηκαν τα σύνορα μετά την κατοχή της Καμπότζης από τη Γαλλία.
Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποσύρουν τον βαρύ οπλισμό τους από την διαφιλονικούμενη περιοχή και να ορίσουν ομάδα παρατηρητών για την τήρηση της συμφωνίας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος καταμετρά τη συμφωνία στους επτά ή οκτώ πολέμους που ισχυρίζεται ότι βοήθησε να τερματιστούν.
Αφορμή για την Ταϊλάνδη ήταν ο τραυματισμός στρατιωτών σε έκρηξη νάρκης σε περιπολία κοντά στα σύνορα με την Καμπότζη. Ένας από τους στρατιώτες έχασε το πόδι του.
Από την πλευρά της η Καμπότζη δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία, η οποία υποτίθεται ότι θα φέρει μόνιμη ειρήνη μετά τις συνοριακές συγκρούσεις που άφησαν περισσότερους από 40 νεκρούς τον Ιούλιο.
Οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη συμφωνία τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια τελετής με τον Αμερικανό πρόεδρο στη Μαλαισία. Η Ταϊλάνδη αρνείται να την αποκαλέσει «ειρηνευτική».
Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ είπε ότι συμφωνεί με την απόφαση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας ότι «η απειλή για την ασφάλεια στην πραγματικότητα δεν έχει μειωθεί».
Το BBC επισημαίνει ότι η διαμάχη για τα σύνορα μεταξύ των δύο πλευρών έχει ιστορία άνω του ενός αιώνα, όταν ορίστηκαν τα σύνορα μετά την κατοχή της Καμπότζης από τη Γαλλία.
Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποσύρουν τον βαρύ οπλισμό τους από την διαφιλονικούμενη περιοχή και να ορίσουν ομάδα παρατηρητών για την τήρηση της συμφωνίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα