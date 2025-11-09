Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Τρεις νεκροί στην Τενερίφη σε δυστυχήματα λόγω σφοδρής θαλασσοταραχής
Τα Κανάρια Νησιά παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας της επικίνδυνης κατάστασης στις ακτές τους
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο σε διαφορετικά δυστυχήματα που οφείλονταν στη θαλασσοταραχή γύρω από την Τενερίφη στην Ισπανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
Ελικόπτερο διακόμισε άνδρα που έπεσε στο νερό σε ακτή στην παραλία Λα Γουάντσα (στα βόρεια), όμως το θύμα υπέκυψε εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων που υπέστη, σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης.
Νωρίτερα, το πτώμα άνδρα βρέθηκε να επιπλέει κοντά στην παραλία Ελ Καμπέθο, στο νότιο τμήμα της νήσου. Διασώστες και μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Ακόμη, μεγάλο κύμα στο Πουέρτο δε λα Κρουθ, στη βόρεια Τενερίφη, παρέσυρε 10 ανθρώπους στη θάλασσα. Η αστυνομία και διερχόμενοι κατάφεραν να περισυλλέξουν την ομάδα, όμως γυναίκα που υπέστη έμφραγμα και κατέληξε.
Άλλοι εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν, τρεις από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.
Τα Κανάρια Νησιά παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας της επικίνδυνης κατάστασης στις ακτές τους. Οι Αρχές έχουν καλέσει τον πληθυσμό να αποφεύγει να πηγαίνει σε παραλίες ή προκυμαίες και να ακολουθεί τις οδηγίες των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
