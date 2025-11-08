Σε 14 αυξήθηκαν οι νεκροί από τη συντριβή του αεροσκάφους cargo της UPS στις ΗΠΑ - Βίντεο από το σημείο της συντριβής
Σε 14 αυξήθηκαν οι νεκροί από τη συντριβή του αεροσκάφους cargo της UPS στις ΗΠΑ - Βίντεο από το σημείο της συντριβής
Εννέα άτομα αγνοούνταν μέχρι το πρωί της Πέμπτης, δήλωσε ο δήμαρχος του Λούισβιλ
Κι άλλο θύμα εντοπίστηκε χθες Παρασκευή εκεί όπου συνετρίβη εμπορευματικό αεροσκάφος της UPS την Τρίτη στη Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι, γεγονός που αύξησε τον απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε 14 νεκρούς, ανακοίνωσε μέσω X ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.
Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS με προορισμό τη Χαβάη συνετρίβη την Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα) αμέσως μετά την απογείωση, καταστρέφοντας κτίρια και προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.
Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δημοσίευσε βίντεο από drone από το σημείο όπου συνετρίβη αεροπλάνο της UPS. Δείχνει επίσης ένα μεγάλο, καμένο πεδίο με συντρίμμια σε μικρή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μοχάμεντ Άλι..
Το μέλος του NTSB, Τοντ Ίνμαν, δήλωσε την Πέμπτη ότι θα εξεταστεί το πλήρες ιστορικό συντήρησης του αεροπλάνου της UPS για να προσδιοριστεί περαιτέρω η αιτία της συντριβής. Το αεροπλάνο, ένα McDonnell Douglas MD-11, είχε προηγουμένως υποβληθεί σε έξι εβδομάδες συντήρησης τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στο Σαν Αντόνιο.
Εννέα άτομα αγνοούνταν επίσης μέχρι το πρωί της Πέμπτης, δήλωσε ο δήμαρχος του Λούισβιλ, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης «αναβάλλουν» την εύρεση των συντριμμιών για να προσπαθήσουν να βρουν άλλα πιθανά θύματα.
UPDATE: Another victim has been located at the crash site this evening. This brings the total number of known fatalities to 14. May their memories be a blessing. pic.twitter.com/vcfDQhCwMF— Mayor Craig Greenberg (@LouisvilleMayor) November 8, 2025
