Ιταλία: Αυξάνονται οι άνω των 100 ετών – Τα μυστικά της μακροζωίας

Τα μυστικά της μακροζωίας

Το χωριό Περντασντεφογκού έχει εισέλθει δύο φορές στο βιβλίο των Γκίνες για τη συγκέντρωση αιωνόβιων στον πληθυσμό του. Το 2012, η οικογένεια Μελίς κέρδισε το ρεκόρ με την ηλικία των 9 αδελφών που αθροιστικά είχαν 818 χρόνια, ενώ το 2021 οδήγησαν το χωριό να καταγράψει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εκατοντάχρονων στον κόσμο, με 8 άτομα άνω των 100 ετών σε πληθυσμό 1.778 ατόμων.Ένας από τους κύριους παράγοντες της μακροζωίας θεωρείται ησε συνδυασμό με τους ισχυρούςκαι το καλότης χώρας.Επιπλέον, οι Ιταλοί αιωνόβιοι συχνά διατηρούν υψηλά επίπεδα ενέργειας και δραστηριότητας. Ηη οποία θα γιορτάσει τα 101 της χρόνια στις 16 Νοεμβρίου, συνεχίζει να εργάζεται στο μπαρ της σε πόλη κοντά στη λίμνη Ματζόρε και είναι η γηραιότερη μπάρμαν στην Ιταλία.που ανανέωσε την άδειά της οδήγησης στα 100 της χρόνια το 2022, είναι μία από τουλάχιστον τέσσερις οδηγούς άνω των 100 ετών που πρόσφατα κρίθηκαν ικανοί να οδηγήσουν.Ωστόσο, η γήρανση του πληθυσμού φέρνει σοβαρές προκλήσεις για την κυβέρνηση, κυρίως λόγω της ραγδαίας μείωσης των γεννήσεων. Το 2024, καταγράφηκαν μόλις 370.000 γεννήσεις, η χαμηλότερη τιμή από την ενοποίηση της Ιταλίας το 1861.