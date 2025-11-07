Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Ιταλία: Αυξάνονται οι άνω των 100 ετών – Τα μυστικά της μακροζωίας
Σύμφωνα με την Istat, η Ιταλία έχει 23.548 κατοίκους που έχουν φτάσει ή ξεπεράσει τα 100 έτη – Αυξητική τάση σε όλη την Ευρώπη
Με εντυπωσιακή ταχύτητα αυξάνονται οι αιωνόβιοι στην Ιταλία, με πάνω από 2.000 ανθρώπους να φτάνουν το ηλικιακό όριο των 100 ετών το 2025.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Ιταλίας (Istat), η Ιταλία μετρά πλέον 23.548 κατοίκους που έκλεισαν τα 100 έτη ή και περισσότερα, έναντι 21.211 το 2024. Οι αιωνόβιοι έχουν διπλασιαστεί έναντι του 2009, δείχνουν τα ίδια στοιχεία.
Από τους Ιταλούς που φτάνουν στο όριο των 100 ετών φέτος, το 82,6% είναι γυναίκες. Γυναίκας ηγούνται επίσης και στον αριθμό των «ημιυπεραιωνόβιων», δηλαδή άνω των 105 ετών και των υπεραιωνόβιων, δηλαδή άνω των 110 ετών.
Η Λουτσία Λάουρα Σανγκενίτο, που προέρχεται από τη νότια περιοχή της Καμπανίας, είναι η γηραιότερη γυναίκα της Ιταλίας και η τρίτη γηραιότερη στην Ευρώπη και αναμένεται ότι θα γιορτάσει τα 115 της χρόνια στις 22 Νοεμβρίου.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν επίσης η Έμα Μοράνο, από τη βόρεια περιοχή του Πιεμόντε, που ήταν ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο μέχρι τον θάνατό της το 2017, στα 117 της χρόνια αλλά και ο Βιταντόνιο Λοβάλλο, ο γηραιότερος άντρας της Ιταλίας, ο οποίος γιόρτασε τα 111 του χρόνια την Παρασκευή.
Η πληθυσμιακή αύξηση των αιωνόβιων παρατηρείται και σε πολλές χώρες της ΕΕ. Μάλιστα, μέχρι το 2050, οι άνω των 100 ετών αναμένεται να αυξηθούν σε σχεδόν μισό εκατομμύριο, έναντι 96.600 το 2019.
Η Ιταλία, μαζί με τη Γαλλία και την Ελλάδα, έχει τις υψηλότερες αναλογίες αιωνόβιων ανά κάτοικο στην Ευρώπη.
Η περιοχή της Μολίζης στη νότια Ιταλία είναι στην κορυφή της λίστας των αιωνόβιων ανά κάτοικο, ακολουθούμενη από την Κοιλάδα του Άοστα και τη Λιγουρία. Η Σαρδηνία, με τη μεγάλη συγκέντρωση αιωνόβιων, θεωρείται μια από τις λεγόμενες «μπλε ζώνες», δηλαδή περιοχές του κόσμου με μακροχρόνια ζωή.
Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα έχουν τις υψηλότερες αναλογίες αιωνόβιων
Περιοχές με την υψηλότερη συγκέντρωση εκατοντάχρονων
Το χωριό Περντασντεφογκού έχει εισέλθει δύο φορές στο βιβλίο των Γκίνες για τη συγκέντρωση αιωνόβιων στον πληθυσμό του. Το 2012, η οικογένεια Μελίς κέρδισε το ρεκόρ με την ηλικία των 9 αδελφών που αθροιστικά είχαν 818 χρόνια, ενώ το 2021 οδήγησαν το χωριό να καταγράψει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εκατοντάχρονων στον κόσμο, με 8 άτομα άνω των 100 ετών σε πληθυσμό 1.778 ατόμων.
Ένας από τους κύριους παράγοντες της μακροζωίας θεωρείται η μεσογειακή διατροφή, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς και το καλό σύστημα υγείας της χώρας.
Επιπλέον, οι Ιταλοί αιωνόβιοι συχνά διατηρούν υψηλά επίπεδα ενέργειας και δραστηριότητας. Η Άννα Πόσσι, η οποία θα γιορτάσει τα 101 της χρόνια στις 16 Νοεμβρίου, συνεχίζει να εργάζεται στο μπαρ της σε πόλη κοντά στη λίμνη Ματζόρε και είναι η γηραιότερη μπάρμαν στην Ιταλία.
Η Καντίδα Ουντέρτσο, που ανανέωσε την άδειά της οδήγησης στα 100 της χρόνια το 2022, είναι μία από τουλάχιστον τέσσερις οδηγούς άνω των 100 ετών που πρόσφατα κρίθηκαν ικανοί να οδηγήσουν.
Ωστόσο, η γήρανση του πληθυσμού φέρνει σοβαρές προκλήσεις για την κυβέρνηση, κυρίως λόγω της ραγδαίας μείωσης των γεννήσεων. Το 2024, καταγράφηκαν μόλις 370.000 γεννήσεις, η χαμηλότερη τιμή από την ενοποίηση της Ιταλίας το 1861.
Τα μυστικά της μακροζωίας
