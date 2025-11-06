Γερμανία: Βρήκαν σβάστικες ζωγραφισμένες με αίμα σε αυτοκίνητα και τοίχους
Γερμανία: Βρήκαν σβάστικες ζωγραφισμένες με αίμα σε αυτοκίνητα και τοίχους

Οι αρχές ερευνούν την προέλευση του αίματος και τα κίνητρα του δράστη - Η πόλη της Χανάου είχε σημαδευτεί από ακροδεξιά επίθεση με 9 νεκρούς το 2020

Γερμανία: Βρήκαν σβάστικες ζωγραφισμένες με αίμα σε αυτοκίνητα και τοίχους
Δεκάδες αυτοκίνητα, γραμματοκιβώτια και τοίχοι σπιτιών βανδαλίστηκαν με σβάστικες, πιθανότατα ζωγραφισμένες με ανθρώπινο αίμα, το βράδυ της Τετάρτη(05/11) στην πόλη Χανάου της δυτικής Γερμανίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν κάτοικος της περιοχής παρατήρησε ένα κόκκινο υγρό πάνω σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο και ειδοποίησε τις αρχές. Οι πρώτες εργαστηριακές εξετάσεις που έγιναν στο σημείο, δείχνουν ότι το υγρό πιθανότατα πρόκειται για ανθρώπινο αίμα.

Γερμανία: Βρήκαν σβάστικες ζωγραφισμένες με αίμα σε αυτοκίνητα και τοίχους
Μια εξέταση αίματος φωτογραφίζεται σε είσοδο ενός σπιτιού στη Χανάου, μια ημέρα μετά το βανδαλισμό με σβάστικες σε αυτοκίνητα και τοίχους

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ο δράστης, ούτε έχει γίνει γνωστό το κίνητρο πίσω από την πράξη. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς που να συνδέονται με το περιστατικό, ενώ η προέλευση του αίματος παραμένει άγνωστη.

Στη Γερμανία η δημόσια χρήση ναζιστικών συμβόλων απαγορεύεται αυστηρά από τον νόμο. Επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις καλλιτεχνικής, εκπαιδευτικής ή ιστορικής χρήσης, με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης εξτρεμιστικών ιδεολογιών.

Στην πόλη της Χανάου είχε συμβεί το μακελειό  που συγκλόνισε τη Γερμανία στις 19 Φεβρουαρίου 2020, όταν ένας 43χρονος Γερμανός, άνοιξε πυρ σε δύο μπαρ με ναργιλέδες στην πόλη, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν μετανάστες ή άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Μετά τις επιθέσεις, ο δράστης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μαζί με τη μητέρα του, την οποία είχε επίσης δολοφονήσει πριν αυτοκτονήσει.

Οι έρευνες των αρχών και τα έγγραφα που άφησε πίσω του αποκάλυψαν ότι το έγκλημα είχε ξενοφοβικά και ακροδεξιά κίνητρα. Ο δράστης είχε μελετήσει εκ των προτέρων τα συγκεκριμένα μπαρ ως στόχους, ενώ μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονταν πέντε Τούρκοι, μία Βόσνια και μία Πολωνή. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε από τις γερμανικές αρχές ως τρομοκρατική ενέργεια και πυροδότησε κύμα αντιρατσιστικών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

