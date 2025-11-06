Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Γερμανία: Βρήκαν σβάστικες ζωγραφισμένες με αίμα σε αυτοκίνητα και τοίχους
Οι αρχές ερευνούν την προέλευση του αίματος και τα κίνητρα του δράστη - Η πόλη της Χανάου είχε σημαδευτεί από ακροδεξιά επίθεση με 9 νεκρούς το 2020
Δεκάδες αυτοκίνητα, γραμματοκιβώτια και τοίχοι σπιτιών βανδαλίστηκαν με σβάστικες, πιθανότατα ζωγραφισμένες με ανθρώπινο αίμα, το βράδυ της Τετάρτη(05/11) στην πόλη Χανάου της δυτικής Γερμανίας.
🇩🇪 Police in Hanau are investigating after nearly 50 cars, mailboxes, and buildings were defaced with swastikas painted in human blood.— Europa.com (@europa) November 6, 2025
Tests confirmed the substance was real blood, but the motive remains unclear. Displaying Nazi symbols is a criminal offence in Germany.… pic.twitter.com/pso37P1nLJ
Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ο δράστης, ούτε έχει γίνει γνωστό το κίνητρο πίσω από την πράξη. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς που να συνδέονται με το περιστατικό, ενώ η προέλευση του αίματος παραμένει άγνωστη.
Στη Γερμανία η δημόσια χρήση ναζιστικών συμβόλων απαγορεύεται αυστηρά από τον νόμο. Επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις καλλιτεχνικής, εκπαιδευτικής ή ιστορικής χρήσης, με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης εξτρεμιστικών ιδεολογιών.
Στην πόλη της Χανάου είχε συμβεί το μακελειό που συγκλόνισε τη Γερμανία στις 19 Φεβρουαρίου 2020, όταν ένας 43χρονος Γερμανός, άνοιξε πυρ σε δύο μπαρ με ναργιλέδες στην πόλη, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν μετανάστες ή άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Μετά τις επιθέσεις, ο δράστης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μαζί με τη μητέρα του, την οποία είχε επίσης δολοφονήσει πριν αυτοκτονήσει.
Οι έρευνες των αρχών και τα έγγραφα που άφησε πίσω του αποκάλυψαν ότι το έγκλημα είχε ξενοφοβικά και ακροδεξιά κίνητρα. Ο δράστης είχε μελετήσει εκ των προτέρων τα συγκεκριμένα μπαρ ως στόχους, ενώ μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονταν πέντε Τούρκοι, μία Βόσνια και μία Πολωνή. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε από τις γερμανικές αρχές ως τρομοκρατική ενέργεια και πυροδότησε κύμα αντιρατσιστικών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.
