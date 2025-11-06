Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Επτά άνθρωποι παγιδευμένοι σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Νότια Κορέα μετά την κατάρρευση μεγάλης κατασκευής
Επτά άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην πόλη Ουλσάν της Νότιας Κορέας όπου κατέρρευσε μεγάλη κατασκευή, μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.
Δύο άνθρωποι διασώθηκαν από την κατασκευή που κατέρρευσε, ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο πηγές του στην πυροσβεστική, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
A large structure at a power plant in Ulsan collapsed on Thursday afternoon and rescue operators continue to search for six people still believed to be trapped.https://t.co/Gj38e0mzfc— The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) November 6, 2025
