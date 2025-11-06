Επτά άνθρωποι παγιδευμένοι σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Νότια Κορέα μετά την κατάρρευση μεγάλης κατασκευής
Δύο άνθρωποι διασώθηκαν

Επτά άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην πόλη Ουλσάν της Νότιας Κορέας όπου κατέρρευσε μεγάλη κατασκευή, μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Δύο άνθρωποι διασώθηκαν από την κατασκευή που κατέρρευσε, ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο πηγές του στην πυροσβεστική, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.





