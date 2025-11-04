Ο Σι Τζινπίνγκ συναντάται με τον πρωθυπουργό της Ρωσίας Μισούστιν
Σι Τζινπίνγκ Μιχαήλ Μισούστιν

Ο Σι Τζινπίνγκ συναντάται με τον πρωθυπουργό της Ρωσίας Μισούστιν

Η συνάντησή τους, στο Μέγαρο του Λαού, καταγράφεται την επομένη της συνάντησης του Κινέζου πρωθυπουργού Λι Τσιανγκ με τον Ρώσο ομόλογό του

Ο Σι Τζινπίνγκ συναντάται με τον πρωθυπουργό της Ρωσίας Μισούστιν
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντάται με τον ρώσο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν στο Πεκίνο, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η συνάντησή τους, στο Μέγαρο του Λαού, καταγράφεται την επομένη της συνάντησης του Κινέζου πρωθυπουργού Λι Τσιανγκ με τον Ρώσο ομόλογό του στη Χανγκτζού. Ο κ. Λι τόνισε στη συνάντηση πως η κινεζική ηγεσία θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Ρωσία και να προστατεύσει κοινά συμφέροντα ασφαλείας.

