Έλβις, Μάικλ Τζάκσον και Κόμπι θησαυρίζουν ακόμα και νεκροί - Η λίστα του Forbes με τους σταρ που έγιναν πιο πλούσιοι μετά θάνατον μέσα στο 2025

Ακόμη και σήμερα, δεκαετίες μετά τον θάνατό του, το 1991, πουλά περισσότερα από νεότερους συγγραφείς όπως η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ του «Χάρι Πότερ». Πουλά και διασκευάζεται, όπως το πολύ δημοφιλές βιβλίο του ««The Cat In The Hat» («Η γάτα στο καπέλο») που θα βγει στις αίθουσες το 2026.Τα δύο μέλη των Pink Floyd που δεν είναι πια στη ζωή κέρδισαν πολλά κυρίως από την πώληση του καταλόγου του θρυλικού συγκροτήματος στη Sony. Τα κέρδη μοιράστηκαν όλα τα μέλη του συγκροτήματος, έστω και αν στο όνομα των Ράιτ και Μπάρετ είναι σχετικά λίγα τραγούδια.Ο θρύλος της ραπ, που, «κέρδισε» και αυτός από την πώληση του καταλόγου του – μια τακτική που πλέον τη συνηθίζουν πολλοί τραγουδιστές και συγκροτήματα. Στην περίπτωση του B.I.G μιλάμε και για πολύ υλικό που κυκλοφόρησε μετά θάνατον.Λίγο πριν συμπληρωθούν τα 100 χρόνια από τη γέννηση του κορυφαίου τζαζίστα, ο κατάλογός του πωλήθηκε σε εταιρεία. Οι απόγονοί του σκέφτονται να εκμεταλλευτούν την επέτειο για να τον ξαναφέρουν στο προσκήνιο.Δικαιώματα από τον μουσικό κατάλογο, διαχείριση της περίφημης Graceland και άλλες επιχειρήσεις: όσα άφησε ο Έλβις Πρίσλεϊ όταν πέθανε το 1977 είναι ένα μπερδεμένο δίκτυο εταιρειών και συμμετοχών από την οικογένεια.Όπως και αν έχουν τα πράγματα, τα κέρδη είναι υπαρκτά και η ροή τους σχεδόν μισό αιώνα τώρα συνεχής.Σχετικά άγνωστος και αυτός στην Ελλάδα, οκέρδισε αρκετά για να αποκτήσει μετά θάνατον ο Μπάφετ τον τίτλο του δισεκατομμυριούχου. Άφησε στην οικογένειά του δύο καταπιστεύματα, ένα για τα παιδιά του και ένα άλλο για τη χήρα του, η οποία είναι σε διαμάχη με τον συνδιαχειριστή.Οι διαχειριστές της μουσικής κληρονομιάς του Μάρλεϊ δεν έχουν μείνει στους δίσκους, πουλώντας την εικόνα του σε δεκάδες προϊόντα, από καφέδες στα αρώματα καιΑν και δεν έχει υπάρχει πια η «χρυσοτόκος όρνιθα» του καταλόγου των Beatles (που πλέον ανήκει στη Sony), η επιτυχημένη σόλο καριέρα του Λένον μέχρι τη δολοφονία του το 1980, αποδεικνύεται επικερδής. Γίνεται δε ακόμη επικερδέστερη αν μετρήσουμε και την πώληση της εικόνας του Λένον, όπως και τον άλλων τριών «Σκαθαριών».Δέκα χρόνια από τον αιφνίδιο θάνατο του Αμερικανού μουσικού που πέθανε χωρίς να έχει αφήσει διαθήκη, οι κληρονόμοι του εξακολουθούν να αγωνίζονται στα δικαστήρια για το ποιος θα καρπωθεί την περιουσία του. Ξεπερνά τα 150 εκατ. δολάρια, με προοπτική να μεγαλώσει και άλλο αν αληθεύουν οι φήμες ότι άφησε πάρα πολύ ανέκδοτο υλικό υψηλής ποιότητας.Ο πάμπλουτος γκόλφερ που επινόησε ένα ποτό με μισό-μισό παγωμένο τσάι και λεμονάδα εξακολουθεί να φέρνει εκατομμύρια στην οικογένειά του.Ο πρόωρος και τραγικός θάνατος του σούπερ σταρ του NBA δεν σταμάτησε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του, με την οικογένεια να κερδίζει πολλά από τα αθλητικά παπούτσια στο όνομά του.