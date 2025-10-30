Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που χιονοστιβάδα καταπίνει καταυλισμό ορειβατών στο Νεπάλ
Στη βόρεια πλαγιά του βουνού, σε υψόμετρο 4.100 μέτρων, η χιονοστιβάδα σκέπασε το καμπ ορειβατών, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί
Μια μεγάλη χιονοστιβάδα αποκολλήθηκε από τη βόρεια πλαγιά του Αναπούρνα I στο Νεπάλ την Κυριακή, καλύπτοντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το καταφύγιο ορειβατών στην περιοχή Myagdi.
Ο λευκός όγκος χιονιού κατέβηκε με μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας σύννεφα χιονιού και ισχυρή πίεση στον αέρα. Οι παρευρισκόμενοι περιέγραψαν την εμπειρία ως «καταιγίδα που πέφτει από τον ουρανό», ενώ κάποιοι φώναζαν από τρόμο.
Παρά τη σφοδρότητα της χιονοστιβάδας, όλοι οι ορειβάτες βγήκαν σώοι. Μετά την υποχώρηση της χιονοστιβάδας, το καμπ είχε θαφτεί κάτω από πυκνό στρώμα χιονιού.
A dramatic, massive avalanche was witnessed in the Annapurna North region on Tuesday, roaring down from the Himalayas and showcasing nature’s raw power.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 30, 2025
No injuries were reported, but it highlights the need for caution and awareness.
📍 Annapurna North Base Camp, Nepal. pic.twitter.com/ckhuT0NzCi
