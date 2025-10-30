Δείτε βίντεο: Η στιγμή που χιονοστιβάδα καταπίνει καταυλισμό ορειβατών στο Νεπάλ
ΚΟΣΜΟΣ
Νεπάλ Χιονοστιβάδα Ορειβάτες Χιόνι

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που χιονοστιβάδα καταπίνει καταυλισμό ορειβατών στο Νεπάλ

Στη βόρεια πλαγιά του βουνού, σε υψόμετρο 4.100 μέτρων, η χιονοστιβάδα σκέπασε το καμπ ορειβατών, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που χιονοστιβάδα καταπίνει καταυλισμό ορειβατών στο Νεπάλ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μια μεγάλη χιονοστιβάδα αποκολλήθηκε από τη βόρεια πλαγιά του Αναπούρνα I στο Νεπάλ την Κυριακή, καλύπτοντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το καταφύγιο ορειβατών στην περιοχή Myagdi.

Ο λευκός όγκος χιονιού κατέβηκε με μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας σύννεφα χιονιού και ισχυρή πίεση στον αέρα. Οι παρευρισκόμενοι περιέγραψαν την εμπειρία ως «καταιγίδα που πέφτει από τον ουρανό», ενώ κάποιοι φώναζαν από τρόμο.

Δείτε βίντεο:


Παρά τη σφοδρότητα της χιονοστιβάδας, όλοι οι ορειβάτες βγήκαν σώοι. Μετά την υποχώρηση της χιονοστιβάδας, το καμπ είχε θαφτεί κάτω από πυκνό στρώμα χιονιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»

Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης