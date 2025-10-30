Το Κρεμλίνο απαντά στον Τραμπ: «Η Ρωσία θα πράξει αναλόγως αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις πυρηνικές δοκιμές»

Πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν είχε λάβει καμία προειδοποίηση ή ενημέρωση από την Ουάσινγκτον σχετικά με αλλαγή στη στάση των ΗΠΑ ως προς τις πυρηνικές δοκιμές