Το Κρεμλίνο απαντά στον Τραμπ: «Η Ρωσία θα πράξει αναλόγως αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις πυρηνικές δοκιμές»
Πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν είχε λάβει καμία προειδοποίηση ή ενημέρωση από την Ουάσινγκτον σχετικά με αλλαγή στη στάση των ΗΠΑ ως προς τις πυρηνικές δοκιμές
Το Κρεμλίνο αντέδρασε στις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ύστερα από διακοπή 33 ετών.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε την Πέμπτη τον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει άμεσα τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, λίγα λεπτά πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι, λόγω των «προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών», οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν εκ νέου δοκιμές «σε ίση βάση».
Απαντώντας στις δηλώσεις αυτές, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι η Ρωσία δεν γνώριζε πως κάποια χώρα διεξάγει τέτοιες δοκιμές. «Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε στη δήλωσή του ότι άλλες χώρες πραγματοποιούν δοκιμές πυρηνικών όπλων. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζαμε ότι κάποιος το κάνει», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.
Πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν είχε λάβει καμία προειδοποίηση ή ενημέρωση από την Ουάσινγκτον σχετικά με αλλαγή στη στάση των ΗΠΑ ως προς τις πυρηνικές δοκιμές. Ερωτηθείς εάν οι δηλώσεις του Τραμπ σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας κούρσας εξοπλισμών, ο Πεσκόφ απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα».
Ο Πεσκόφ υπογράμμισε ακόμη ότι η δοκιμή του πυραύλου κρουζ Burevestnik από τη Ρωσία στις 21 Οκτωβρίου και η πυρηνοκίνητη υπερτορπίλη Poseidon στις 28 Οκτωβρίου σίγουρα δεν ήταν δοκιμές πυρηνικών όπλων.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι εάν οποιαδήποτε χώρα πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή, τότε η Ρωσία θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. «Θέλω να υπενθυμίσω τη δήλωση του προέδρου Πούτιν, η οποία έχει επαναληφθεί πολλές φορές: εάν κάποιος αποχωρήσει από τη συνθήκη, η Ρωσία θα πράξει αναλόγως» είπε ο Πεσκόφ.
Η μετασοβιετική Ρωσία δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ πυρηνική δοκιμή. Η τελευταία δοκιμή της Σοβιετικής Ένωσης έγινε το 1990, των Ηνωμένων Πολιτειών το 1992 και της Κίνας το 1996.
