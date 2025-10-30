Ο Τραμπ εξηγεί γιατί έδωσε εντολή να ξαναρχίσουν οι ΗΠΑ δοκιμές πυρηνικών όπλων - «Είναι η κατάλληλη κίνηση»
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι είναι ένα απαραίτητο βήμα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΗΠΑ συμβαδίζουν με άλλες πυρηνικές δυνάμεις
Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σήμερα ότι είναι απαραίτητο για τις ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συμβαδίζουν με άλλες πυρηνικές δυνάμεις.
Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ και την αναχώρησή του από τη Νότια Κορέα, πρόκειται για την «κατάλληλη κίνηση» τη δεδομένη στιγμή, εξαιτίας των ενεργειών άλλων χωρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι τα πεδία διεξαγωγής των πυρηνικών δοκιμών θα αποφασιστούν αργότερα.
Υπενθυμίζεται ότι, πριν συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social πως έδωσε εντολή να ξεκινήσουν ξανά δοκιμές πυρηνικών όπλων. Όπως υποστήριξε, «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις (βλ. Ρωσία) προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα, συμπληρώνοντας πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.
«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΟΥΝ να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», προσθέτει στο post του και καταλήγει: «Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως».
