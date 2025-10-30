Άγρια δολοφονία στο Κονέκτικατ: Χτύπησε τη μητέρα του μέχρι θανάτου με σφυρί και έτρεχε στο δάσος φωνάζοντας «μαμά»

Το προφίλ του δράστη

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου,, περιέγραψε την υπόθεση ως «σοκαριστική» και ζήτησε να μη βιαστούν όλοι να βγάλουν συμπεράσματα. «Πρόκειται για μια τραγωδία. Κανείς δεν μπορούσε να την προβλέψει», ανέφερε.Ο Βαν Στόκουμ κρατείται με, ενώ η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 3 Νοεμβρίου.Ο 20χρονος αποφοίτησε πέρυσι από το λύκειο τουκαι, σύμφωνα με συμμαθητές του, ήταν «κοινωνικά απομονωμένος». Μεγάλωσε στηκαι αργότερα στο Νιου Τζέρσεϊ, πριν η οικογένεια εγκατασταθεί στοΗ μητέρα του, Λόρα Γουίλιαμς εργαζόταν ως έμπορος πολυτελών αντικειμένων αντίκας. Είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν και είχε εργαστεί για μικρό διάστημα στη βιομηχανία του κινηματογράφου στο Λος Άντζελες.Ο πατέρας του, Ντερκ Βαν Στόκουμ, γνωστός, βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα αλλά δεν προέβη σε δηλώσεις.Ο θείος του δράστη, Ντέιβιντ Γουίλιαμς, δήλωσε στην εφημερίδα Stamford Advocate ότι ο Σεμπάστιαν είχε περάσει ένα διάστημα στη Βιρτζίνια με τη γιαγιά του, αλλά «».Εάν κριθεί, ο Βαν Στόκουμ αντιμετωπίζειτουλάχιστον 25 ετών για ανθρωποκτονία.