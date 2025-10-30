Εκλογές στην Ολλανδία: Μάχη στήθος με στήθος μεταξύ του ακροδεξιού Βίλντερς και του φιλοευρωπαίου Γέτεν
Εκλογές στην Ολλανδία: Μάχη στήθος με στήθος μεταξύ του ακροδεξιού Βίλντερς και του φιλοευρωπαίου Γέτεν

Το D66 και το PVV ισοδυναμούν μέχρι στιγμής με 26 έδρες έκαστο

Εκλογές στην Ολλανδία: Μάχη στήθος με στήθος μεταξύ του ακροδεξιού Βίλντερς και του φιλοευρωπαίου Γέτεν
Μάχη στήθος με στήθος για την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές δίνουν το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 του Ρομπ Γέτεν και το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Χέερτ Βίλντερς, καθώς αμφότερα εξασφαλίζουν 26 από τις συνολικά 150 έδρες του ολλανδικού κοινοβουλίου, με καταμετρημένο σχεδόν το 95% των ψήφων.

Το φιλελεύθερο κεντροδεξιό VVD αναμένεται να κερδίσει 22 έδρες, η αριστερή συμμαχία Πρασίνων/Εργατικών του Φρανς Τίμερμανς 20 και τo χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (CDA) 18 έδρες.

Το κόμμα του Βίλντερς χάνει 11 έδρες σε σύγκριση με την εντυπωσιακή εκλογική νίκη του το 2023. Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του.

Ύστερα από διαμάχη για το μεταναστευτικό, ο Βίλντερς απέσυρε το PVV από έναν εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό τεσσάρων κομμάτων, οδηγώντας τη χώρα σε πρόωρες εκλογές.


