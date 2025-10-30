Ρομπ Γέτεν: Ποιος είναι ο 38χρονος ηγέτης του D66 που φιλοδοξεί να γίνει ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Ολλανδίας

Ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Ολλανδίας

Η προσωπική του ιστορία

Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Γκερτ Βίλντερς παραδέχτηκε απόψε ότι ήλπιζε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα, τις οποίες κερδίζει ένα κεντρώο κόμμα, ενώ το δικό του Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) υποβιβάζεται στη δεύτερη θέση, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν έξω από τα εκλογικά τμήματα.«Οι ψηφοφόροι εκφράστηκαν. Ελπίζαμε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά μείναμε πιστοί στις ιδέες μας» δήλωσε ο Βίλντερς μέσω της πλατφόρμας X.Αν και η σεξουαλικότητά του δεν αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα στην προεκλογική καμπάνια, ο Ρομπ Γέτεν θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Η χώρα υπήρξε πρωτοπόρος στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας, καθώς πριν από 25 χρόνια νομιμοποίησε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου – μέτρο που είχε υποστηρίξει η τότε κυβέρνηση με τη συμμετοχή του D66.Η εκλογή του Γέτεν θεωρείται ιστορικό ορόσημο για την κοινωνική πρόοδο και την ισότητα, σε μια περίοδο που η Ευρώπη βλέπει την ενίσχυση λαϊκιστικών και συντηρητικών ρευμάτων.Σε προσωπικό επίπεδο, ο Γέτεν έχει δηλώσει ότι γνωρίστηκε με τον σύντροφό του, τον Αργεντινό διεθνή άσο του χόκεϊ Νίκολας Κίναν, σε σούπερ μάρκετ, όταν εκείνος τον αναγνώρισε από viral βίντεο στο TikTok. Οι δυο τους είναι αρραβωνιασμένοι και πρόκειται να παντρευτούν τον ερχόμενο Αύγουστο.«Ένας σπασίκλας. Αυτός ήμουν πραγματικά στα 12 μου», παραδέχεται ο Γέτεν, ο οποίος μεγάλωσε στο Ούντεν (νότια) και ακολούθησε σπουδές Δημόσιας Διοίκησης στο πανεπιστήμιο του Ναϊμέχεν (ανατολικά).Προτού ασχοληθεί με την πολιτική, ήταν σύμβουλος της ProRail, του δημόσιου φορέα διαχείρισης του ολλανδικού σιδηροδρομικού δικτύου.Ως παιδί, ο Ρομπ Γέτεν ονειρευόταν να γίνει κορυφαίος αθλητής. «Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα ήταν το μεγαλύτερο πάθος μου», λέει. «Όμως, καθώς μεγάλωνα και ανακάλυπτα περισσότερα για τον εαυτό μου, ήταν αρκετά δύσκολο για μένα που δεν μπορούσα να ταυτιστώ με κορυφαίους ομοφυλόφιλους αθλητές», συμπληρώνει.Αργότερα, οραματίστηκε μια καριέρα στον ξενοδοχειακό κλάδο και την εστίαση.Τον κέρδισε όμως η πολιτική. Διετέλεσε υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος από το 2022 έως το 2024, παρά το νεαρό της ηλικίας του και την έλλειψη εμπειρίας.Τον πρώτο καιρό το «παιδί θαύμα» συνάντησε αρκετές δυσκολίες. Ορισμένοι τον αποκαλούσαν «Ρομπότ Γέτεν», περιπαίζοντας τον νεαρό με τα αυστηρά γυαλιά και τις απλοϊκές φράσεις. «Η καλύτερη συμβουλή που έλαβα εκείνη την εποχή ήταν: εξήγησε την ιστορία σου σαν να βρίσκεσαι σε τραπέζι με φίλους», έχει δηλώσει.Ακολούθως, πέταξε τα γυαλιά, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση λέιζερ στα μάτια, ενώ υιοθέτησε μια χαλαρή και πρόσχαρη στάση.Η συμμετοχή του σε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό κουίζ γνώσεων εκτόξευσε τη δημοτικότητά του. Η επιτυχία αυτή μάλλον δεν αποτελεί έκπληξη για κάποιον που στην παιδική του ηλικία διάβαζε δύο εφημερίδες και παρακολουθούσε τα δελτία ειδήσεων πριν πάει στο σχολείο.Με ήπιο ύφος και διάθεση συνεννόησης, ο νέος ηγέτης του D66 υποστηρίζει ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι πρέπει να συνεργάζονται ακόμη και στα πιο διχαστικά ζητήματα. Κλείνοντας την εκστρατεία του με το μήνυμα «μαζί μπορούμε να ενώσουμε τη χώρα», ο Ρομπ Γέτεν δείχνει αποφασισμένος να μετατρέψει τη νίκη του σε νέα αρχή για την Ολλανδία.