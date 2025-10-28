Ο τυφώνας Μελίσσα χτυπάει τη Τζαμάικα με ανέμους 260 χλμ/ώρα - Ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας, δείτε live εικόνα

«Μακριά από τα παράθυρα, φορέστε κράνος»

Μετά την είσοδο του τυφώνα στη στεριά, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε νέα υπενθύμιση προς τους κατοίκους της Τζαμάικα με οδηγίες για την προσωπική τους ασφάλεια κατά τη διάρκεια του φαινομένου.Ειδικότερα, οι Αρχές καλούν τους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα προστασίας και να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι να περάσει πλήρως η καταιγίδα.Το Κέντρο συνιστά επίσης στους κατοίκους να βρίσκονται σε δωμάτια χωρίς παράθυρα, να καλυφθούν με στρώμα για προστασία και, αν είναι δυνατόν, να φορέσουν κράνος.