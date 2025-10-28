Ο τυφώνας Μελίσσα χτυπάει τη Τζαμάικα με ανέμους 260 χλμ/ώρα - Ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας, δείτε live εικόνα
Ο τυφώνας Μελίσσα χτυπάει τη Τζαμάικα με ανέμους 260 χλμ/ώρα - Ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας, δείτε live εικόνα
Θα διασχίσει κάθετα τη Τζαμάικα τις επόμενες ώρες, πριν κινηθεί προς την ανατολική ακτή της Κούβας, όπου εκτιμάται ότι θα εξασθενήσει
Ο τυφώνας Μελίσσα έφτασε στη στεριά το μεσημέρι της Τρίτης (τοπική ώρα) κοντά στην περιοχή Νιου Χόουπ της Τζαμάικα, συνοδευόμενος από ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόκειται για την ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει ποτέ τη Τζαμάικα από τότε που υπάρχουν επίσημα αρχεία.
Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, η Μελίσσα θα διασχίσει κάθετα τη Τζαμάικα μέσα στις επόμενες ώρες, προκαλώντας καταστροφικούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, πριν κινηθεί προς την ανατολική ακτή της Κούβας, όπου εκτιμάται ότι θα εξασθενήσει σταδιακά καθώς θα μετακινείται βορειοανατολικά.
Δείτε live:
Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι έως και 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τον τυφώνα.
Ο τυφώνας Μελίσα θα προκαλέσει «καταστροφικές ζημιές» στην Τζαμάικα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες την Τρίτη, πριν η καταιγίδα κατηγορίας 5 φτάσει στην ξηρά.
«Μετά την καταστροφή, η ανάκαμψη θα απαιτήσει κάθε δυνατή βοήθεια».
«Δεν υπάρχει υποδομή σε αυτή την περιοχή, ή ίσως σε κανένα μέρος του κόσμου, που να μπορεί να αντέξει έναν τυφώνα κατηγορίας 5 χωρίς να υποστεί κάποια ζημιά» πρόσθεσε. «Προσεύχομαι για τους κατοίκους και έχουμε προετοιμαστεί και προσευχόμαστε για το καλύτερο» είπε, ενθαρρύνοντας τους Τζαμαϊκανούς να «μείνουν μέσα και να ασφαλίσουν τα σπίτια τους».
📺 TV en DIRECTO | El huracán ‘Melissa’, de categoría 5, toca tierra en Jamaica. Así se está viviendo ahora mismo en la Bahía Montego https://t.co/VyClhfFWwR https://t.co/eTuSaZIKHY— EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2025
BREAKING: Hurricane Melissa makes landfall in Jamaica as a 185 mph Category 5 storm - NHC pic.twitter.com/y62zmggjFu— BNO News (@BNONews) October 28, 2025
«Μακριά από τα παράθυρα, φορέστε κράνος»Μετά την είσοδο του τυφώνα στη στεριά, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε νέα υπενθύμιση προς τους κατοίκους της Τζαμάικα με οδηγίες για την προσωπική τους ασφάλεια κατά τη διάρκεια του φαινομένου.
Ειδικότερα, οι Αρχές καλούν τους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα προστασίας και να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι να περάσει πλήρως η καταιγίδα.
Το Κέντρο συνιστά επίσης στους κατοίκους να βρίσκονται σε δωμάτια χωρίς παράθυρα, να καλυφθούν με στρώμα για προστασία και, αν είναι δυνατόν, να φορέσουν κράνος.
