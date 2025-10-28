Τζαμάικα: Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι ο κυκλώνας Μελίσα θα είναι ο χειρότερος αυτού του αιώνα
Τζαμάικα: Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι ο κυκλώνας Μελίσα θα είναι ο χειρότερος αυτού του αιώνα
Τουλάχιστον 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν από τον τυφώνα
Ο κυκλώνας Μελίσσα, που μπορεί να είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικα και έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους, πιθανόν να επηρεάσει άμεσα τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, προειδοποίησε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός.
«Ωστόσο, αυτός ο αριθμός πιθανόν να είναι πολύ μικρότερος από την πραγματικότητα, καθώς οι επιπτώσεις του στον πληθυσμό θα περιλαμβάνουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες, στις αγορές και φυσικά αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός θα μπορούσε να επηρεαστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Νεσεφόρ Μγκέντι, επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού.
Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) ανακοίνωσε ότι αναμένει σήμερα μια εικόνα καταστροφής στην Τζαμάικα καθώς ο Μελίσα αναμένεται να φτάσει στη στεριά συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα ξεπερνάει τα 300 χλμ/ώρα, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο Μελίσα είναι ο σφοδρότερος κυκλώνας που πλήττει το νησί αυτό τον αιώνα.
"Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα", σχολίασε η ειδική του WMO στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.
Δείτε live εικόνα από την πρωτεύουσα της Τζαμάικα
Οι τρεις νεκροί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για τον επερχόμενο τυφώνα — ένας άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ενώ προσπαθούσε να καθαρίσει φρεάτια απορροής, ένας δεύτερος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση δέντρου, και ένας τρίτος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από ατύχημα σε προσπάθεια στερέωσης της στέγης του σπιτιού του. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τα πρώτα θύματα του φαινομένου, πριν καν αυτό φτάσει στο νησί. Εκτός από τους τρεις νεκρούς στη Τζαμάικα το πέρασμα του τυφώνα ευθύνεται και για τέσσερις θανάτους σε Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία.
Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες κήρυξε την Τζαμάικα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καλώντας τους κατοίκους να τηρήσουν αυστηρά τις εντολές εκκένωσης και να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλείς τοποθεσίες. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη καταιγίδα. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας», δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα.
Περισσότερα από 900 καταφύγια έχουν ήδη ανοίξει, κυρίως στις περιοχές Κίνγκστον, Σεντ Τόμας και Σεντ Κάθριν, όπου αναμένονται οι μεγαλύτερες επιπτώσεις. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις, ιδίως στις ορεινές περιοχές, ενώ τα παράκτια τμήματα αναμένεται να πληγούν από κύματα ύψους έως και τεσσάρων μέτρων.
Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι αψηφούν τις οδηγίες των αρχών και δεν εγκαταλείπουν τις εστίες τους. «Απλώς δεν θέλω να φύγω», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Τζένιφερ Ραμντάιαλ, η οποία ασχολείται με την αλιεία στο Πορτ Ρόιαλ, μια μικρή ιστορική πόλη κοντά στην πρωτεύουσα Κίνγκστον.
«Ακόμη κι αν ήταν… Κατηγορίας 6, δεν θα έφευγα», είπε ο Ρόι Μπράουν, υδραυλικός και πλακάς, αν και η κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον είναι πεντάβαθμη. Εξήγησε ότι πολλοί κάτοικοι έχουν αρνηθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της άσχημης εμπειρίας που είχαν παλιότερα σε καταφύγια που είχαν στήσει οι αρχές.
«Ωστόσο, αυτός ο αριθμός πιθανόν να είναι πολύ μικρότερος από την πραγματικότητα, καθώς οι επιπτώσεις του στον πληθυσμό θα περιλαμβάνουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες, στις αγορές και φυσικά αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός θα μπορούσε να επηρεαστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Νεσεφόρ Μγκέντι, επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού.
Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) ανακοίνωσε ότι αναμένει σήμερα μια εικόνα καταστροφής στην Τζαμάικα καθώς ο Μελίσα αναμένεται να φτάσει στη στεριά συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα ξεπερνάει τα 300 χλμ/ώρα, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο Μελίσα είναι ο σφοδρότερος κυκλώνας που πλήττει το νησί αυτό τον αιώνα.
"Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα", σχολίασε η ειδική του WMO στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.
Δείτε live εικόνα από την πρωτεύουσα της Τζαμάικα
LIVE: View of Kingston harbour in Jamaica as Hurricane Melissa approaches https://t.co/6HVa7Lx7yf— CGTN Europe Breaking News (@CGTNEuropebreak) October 27, 2025
Οι τρεις νεκροί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για τον επερχόμενο τυφώνα — ένας άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ενώ προσπαθούσε να καθαρίσει φρεάτια απορροής, ένας δεύτερος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση δέντρου, και ένας τρίτος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από ατύχημα σε προσπάθεια στερέωσης της στέγης του σπιτιού του. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τα πρώτα θύματα του φαινομένου, πριν καν αυτό φτάσει στο νησί. Εκτός από τους τρεις νεκρούς στη Τζαμάικα το πέρασμα του τυφώνα ευθύνεται και για τέσσερις θανάτους σε Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία.
The government of Jamaica issued mandatory evacuation orders for six areas on Monday afternoon as Hurricane Melissa prepares to wreak havoc on the country. https://t.co/2FFiJIvOLZ pic.twitter.com/oCnWmzC48K— The National Desk (@TND) October 28, 2025
Περισσότερα από 900 καταφύγια έχουν ήδη ανοίξει, κυρίως στις περιοχές Κίνγκστον, Σεντ Τόμας και Σεντ Κάθριν, όπου αναμένονται οι μεγαλύτερες επιπτώσεις. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις, ιδίως στις ορεινές περιοχές, ενώ τα παράκτια τμήματα αναμένεται να πληγούν από κύματα ύψους έως και τεσσάρων μέτρων.
Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι αψηφούν τις οδηγίες των αρχών και δεν εγκαταλείπουν τις εστίες τους. «Απλώς δεν θέλω να φύγω», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Τζένιφερ Ραμντάιαλ, η οποία ασχολείται με την αλιεία στο Πορτ Ρόιαλ, μια μικρή ιστορική πόλη κοντά στην πρωτεύουσα Κίνγκστον.
«Ακόμη κι αν ήταν… Κατηγορίας 6, δεν θα έφευγα», είπε ο Ρόι Μπράουν, υδραυλικός και πλακάς, αν και η κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον είναι πεντάβαθμη. Εξήγησε ότι πολλοί κάτοικοι έχουν αρνηθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της άσχημης εμπειρίας που είχαν παλιότερα σε καταφύγια που είχαν στήσει οι αρχές.
Inside the eye of Hurricane Melissa, the Category 5 hurricane expected to devastate Jamaica. pic.twitter.com/Cy1p86ag6A— Suburban Black Man 🇺🇸 (@niceblackdude) October 28, 2025
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η καταιγίδα ενδέχεται να παραμείνει πάνω από το νησί για πολλές ώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκτεταμένων ζημιών σε υποδομές και κατοικίες. Τα αεροδρόμια και τα λιμάνια έχουν κλείσει, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν όλες τις πτήσεις από και προς το νησί.
Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πραγματοποίησε αποστολές αναγνώρισης, πετώντας στο μάτι του τυφώνα Μελίσσα για να συλλέξει κρίσιμα δεδομένα σχετικά με την καταιγίδα.
Πλάνα από το πιλοτήριο της πτήσης που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν το αεροπλάνο να πετάει μέσα στην απόκοσμα ήσυχη καρδιά της καταιγίδας, ανάμεσα στον σπειροειδή δακτύλιο από σύννεφα, που αναμένεται να προκαλέσει καταστροφή όταν χτυπήσει την Τζαμάικα.
An extraordinary view of Hurricane Melissa this evening.— CIRA (@CIRA_CSU) October 28, 2025
An incredibly powerful storm in the Caribbean Sea. pic.twitter.com/BF74dCkQDp
Οι ειδήσεις σήμερα
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
Άστεγος χτύπησε με πέτρα 70χρονη στη Γλυφάδα - Διασωληνωμένη η γυναίκα, ο 38χρονος είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρεία
Οι γυναίκες της Πίνδου και η μεγάλη προσφορά τους στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο (1940-1941)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα