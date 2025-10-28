Τζαμάικα: Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι ο κυκλώνας Μελίσα θα είναι ο χειρότερος αυτού του αιώνα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η καταιγίδα ενδέχεται να παραμείνει πάνω από το νησί για πολλές ώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκτεταμένων ζημιών σε υποδομές και κατοικίες. Τα αεροδρόμια και τα λιμάνια έχουν κλείσει, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν όλες τις πτήσεις από και προς το νησί.Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πραγματοποίησε αποστολές αναγνώρισης, πετώντας στο μάτι του τυφώνα Μελίσσα για να συλλέξει κρίσιμα δεδομένα σχετικά με την καταιγίδα.Πλάνα από το πιλοτήριο της πτήσης που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν το αεροπλάνο να πετάει μέσα στην απόκοσμα ήσυχη καρδιά της καταιγίδας, ανάμεσα στον σπειροειδή δακτύλιο από σύννεφα, που αναμένεται να προκαλέσει καταστροφή όταν χτυπήσει την Τζαμάικα.