330 μετασεισμοί και 26 τραυματίες μετά τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Δείτε βίντεο
12 από τους μετασεισμούς είχαν μέγεθος μεγαλύτερο των 4 Ρίχτερ
Ξεπέρασαν τους 300 οι μετασεισμοί στην Τουρκία μετά τα 6,1 Ρίχτερ στο Μπαλκισεχίρ το βράδυ της Δευτέρας με τον αριθμό των τραυματιών να έχει ανέβει στους 26.
Όπως ανακοίνωσε η σεισμολογική υπηρεσία της Τουρκίας ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 22:48 το βράδυ της Δευτέρας έγινε αισθητός σε πολλές επαρχίες συμπεριλαμβανομένων των Μπαλικεσίρ, Σμύρνη, Προύσα, Κωνσταντινούπολη, Τεκιρδάγκ, Κοτζαελί και Σακάρια καθώς το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,99 χιλιομέτρα.
Μετά τον κύριο σεισμό καταγράφηκαν συνολικά 330 μετασεισμοί σε διάστημα περίπου 13 ωρών, από τις 22:48 χθες έως τις 11:00 σήμερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε ανταποκριτής του πρακτορείου Anadolu έχουν καταγραφεί 12 μετασεισμοί μεγέθους 4 Ρίχτερ και άνω.
Στην περιοχή που σημειώθηκε ο σεισμός 26 πολίτες εισήχθησαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας να ανακοινώνει ότι όλοι έχουν ήδη πάρει εξιτήριο.
Στην επιχείρηση που έχει στηθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού, συμμετέχουν 1.204 άτομα από διάφορες υπηρεσίες της Τουρκίας.
📌Canlı yayında deprem paniği— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 28, 2025
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme, İzmir’de yaşayan bir yayıncı, internette canlı yayın yaparken yakalandı.#deprem #balıkesir #haber #hürriyet pic.twitter.com/ubB00jDBfS
Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depreme İzmir'deki bir kahvehanede oyun oynarken yakalanan vatandaşların o an yaşadıkları kamerada pic.twitter.com/H9rHtujz8p— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 27, 2025
Balıkesir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan eşek kurtarıldı. pic.twitter.com/343LZUVU2t— Sabah (@sabah) October 28, 2025
