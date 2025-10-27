Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν τρία κτίρια στο Σιντίργκι - Έγινε αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου, δείτε βίντεο

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι τραυματίστηκαν 19 άτομα από δευτερογενείς αιτίες όπως άλματα από ύψος και πτώσεις που προκλήθηκαν στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από σπίτια και καταστήματα.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί που προκλήθηκαν άμεσα από τον σεισμό που σημειώθηκε στο Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες. Τέσσερις από τους 19 τραυματισμούς μας, οι οποίοι προκλήθηκαν από δευτερογενείς αιτίες όπως άλματα και πτώσεις, πήραν εξιτήριο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους. Όλοι οι τραυματίες μας είναι σε καλή γενική υγεία και η θεραπεία τους συνεχίζεται στα νοσοκομεία μας», ανέφερε ο

Κεμάλ Μεμισόγλου,

Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και τραυματίες

Ο δήμαρχος του, Σερκάν Σακ, δήλωσε μετά τον σεισμό: «Υπάρχουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει στην περιοχή».Το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV ανέφερε ότι, σύμφωνα με την, κατέρρευσαν τρία κτίρια, τα οποία είχαν ήδη υποστείαπόΟ νομάρχης του Σιντίργκι, Ντογκάν Κογιούντζου, δήλωσε ότι οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται. «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστροφές σε μια μεγάλη περιοχή. Μέχρι στιγμής, συνεχίζουμε τις έρευνες. Δεν έχουμε λάβει αρνητικές ειδήσεις από τα χωριά. Οι έρευνες στο πεδίο συνεχίζονται», σημείωσε.Το Σιντίργκι είχε επίσης πληγεί τον Αύγουστο από σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Από τότε, η περιοχή γύρω από το Μπαλικεσίρ είχε πληγεί από μικρότερες σεισμικές δονήσεις.Όπως είπε στο protothema.gr ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ- καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας, ο σεισμός είχε το ίδιο επίκεντρο -νοτιοδυτικά της Προύσας, με τον σεισμό των 6 Ρίχτερ που είχε γίνει στις 10 Αυγούστου. Όπως εξηγεί η δόνηση έρχεται από το ίδιο σύμπλεγμα ρηγμάτων και δεν είναι στο ρήγμα της Ανατολίας.Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα, ενώ μένει να φανεί αν έχουν προκληθεί ζημιές με δεδομένο ότι ο σεισμός είναι επιφανειακός, αφού το εστιακό βάθος είναι μικρότερο των δέκα χιλιομέτρων.Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Λέσβου stonisi.gr ο σεισμός της Τουρκίας έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης, όσο και στα χωριά του νησιού.δήλωσε: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Σιντίργκι, Μπαλικεσίρ, και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σε συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς. Μέχρι στιγμής,. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και τον λαό μας από όλες τις καταστροφές».Ο κυβερνήτης της Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί αρνητικές επιπτώσεις στη Σμύρνη: «Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί καμία αρνητική επίπτωση και οι εργασίες έρευνας στην περιοχή συνεχίζονται αδιάκοπα. Όλες οι ομάδες μας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού». Ο Ελμπάν ευχήθηκε «περαστικά» σε όσους επλήγησαν από τον σεισμό και πρόσθεσε: «Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και το λαό μας από κάθε είδους καταστροφή».