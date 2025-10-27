Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν τρία κτίρια στο Σιντίργκι - Έγινε αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου, δείτε βίντεο
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Τουρκίας, καθώς και σε νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου - Από το ίδιο σύμπλεγμα ρηγμάτων που είχε δώσει σεισμό 6 Ρίχτερ και τον Αύγουστο λέει στο protothema.gr ο Ευθύμης Λέκκας

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στην Τουρκία με τη δόνηση να γίνεται αισθητή στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και σε νησιά του Αιγαίου, όπως η Λέσβος και η Σάμος.  Ο δήμαρχος του Σιντίργκι που βρέθηκε στο επίκεντρο του σεισμού, δήλωσε ότι στην περιοχή έχουν καταρρεύσει κτίρια, ενώ σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Υγείας, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή τραυματίες.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την πόλη Σιντίργκι στην επαρχία Μπαλικεσίρ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD). Ο σεισμός σημειώθηκε στις 22:48 τοπική ώρα και είχε εστιακό βάθος 5,99 χιλιομέτρων.  Έκτοτε έχουν ακολουθήσει αρκετοί μετασεισμοί άνω των 3R με μεγαλύτερο στα 4,5R λίγο μετά τη 01:30 ώρα Ελλάδας.



Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε στο CNN Türk ότι τρία κτίρια και ένα κατάστημα καταστράφηκαν. Ο Γερλικάγια δήλωσε επίσης ότι δεν υπήρξαν θύματα. «H AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων φορέων μας άρχισαν αμέσως να πραγματοποιούν επιτόπιες έρευνες. Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αλί Γερλίκαγια. Σημειώνεται ότι λόγω του σεισμού δεν θα λειτουργήσουν τα σχολείο στο Σιντίργκι.

Ο σεισμός, εκτός από το κέντρο του Μπαλικεσίρ, έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Κιουτάχεια, τη Γιαλοβά, την Κωνσταντινούπολη, τη Μανίσα, το Ουσάκ, το Αϊδίνι, το Εσκί Σεχίρ, τη Σακαρία, τη Γιαλοβά και το Τεκίρνταγ.

Σημειώνεται ότι ήδη καταγράφονται μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο μέχρι στιγμής να είναι στα 4,2 Ρίχτερ. Σημειώνεται ότι αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό, δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους.

Δήλωση για τον σεισμό έκανε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που έπληξε την περιοχή Sındırgı του Balıkesir και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες. Οι αρμόδιες μονάδες μας, ιδίως η AFAD, διεξάγουν σχολαστικές έρευνες και ελέγχους στο πεδίο. Παρακολουθούμε επίσης στενά την κατάσταση».

Ο δήμαρχος του Σιντίργκι, Σερκάν Σακ, δήλωσε μετά τον σεισμό: «Υπάρχουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει στην περιοχή».

Το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV ανέφερε ότι, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, κατέρρευσαν τρία κτίρια, τα οποία είχαν ήδη υποστεί ζημιές από προηγούμενο σεισμό.

Ο νομάρχης του Σιντίργκι, Ντογκάν Κογιούντζου, δήλωσε ότι οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται. «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστροφές σε μια μεγάλη περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε απώλειες ζωών, συνεχίζουμε τις έρευνες. Δεν έχουμε λάβει αρνητικές ειδήσεις από τα χωριά. Οι έρευνες στο πεδίο συνεχίζονται», σημείωσε.

Από την πλευρά του  ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι τραυματίστηκαν 19 άτομα από  δευτερογενείς αιτίες όπως άλματα από ύψος και πτώσεις που προκλήθηκαν στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από σπίτια και καταστήματα.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί που προκλήθηκαν άμεσα από τον σεισμό που σημειώθηκε στο Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες. Τέσσερις από τους 19 τραυματισμούς μας, οι οποίοι προκλήθηκαν από δευτερογενείς αιτίες όπως άλματα και πτώσεις, πήραν εξιτήριο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους. Όλοι οι τραυματίες μας είναι σε καλή γενική υγεία και η θεραπεία τους συνεχίζεται στα νοσοκομεία μας», ανέφερε ο Κεμάλ Μεμισόγλου,

Το Σιντίργκι είχε επίσης πληγεί τον Αύγουστο από σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Από τότε, η περιοχή γύρω από το Μπαλικεσίρ είχε πληγεί από μικρότερες σεισμικές δονήσεις.

Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό

Όπως είπε στο protothema.gr ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ- καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας, ο σεισμός είχε το ίδιο επίκεντρο -νοτιοδυτικά της Προύσας, με τον σεισμό των 6 Ρίχτερ που είχε γίνει στις 10 Αυγούστου. Όπως εξηγεί η δόνηση έρχεται από το ίδιο σύμπλεγμα ρηγμάτων και δεν είναι στο ρήγμα της Ανατολίας.

Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα, ενώ μένει να φανεί αν έχουν προκληθεί ζημιές με δεδομένο ότι ο σεισμός είναι επιφανειακός, αφού το εστιακό βάθος είναι μικρότερο των δέκα χιλιομέτρων. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Λέσβου stonisi.gr ο σεισμός της Τουρκίας έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης, όσο και στα χωριά του νησιού. 

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και τραυματίες

Ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμισόγλου δήλωσε: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Σιντίργκι, Μπαλικεσίρ, και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σε συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί αρνητικά γεγονότα στις μονάδες του υπουργείου μας. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και τον λαό μας από όλες τις καταστροφές».

Ο κυβερνήτης της Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί αρνητικές επιπτώσεις στη Σμύρνη: «Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί καμία αρνητική επίπτωση και οι εργασίες έρευνας στην περιοχή συνεχίζονται αδιάκοπα. Όλες οι ομάδες μας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού». Ο Ελμπάν ευχήθηκε «περαστικά» σε όσους επλήγησαν από τον σεισμό και πρόσθεσε: «Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και το λαό μας από κάθε είδους καταστροφή».

