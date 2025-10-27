Η Χαμάς ανέκτησε σορό ομήρου στη Γάζα - θα την παραδώσει στις 9 το βράδυ της Δευτέρας
Η Χαμάς ανέκτησε σορό ομήρου στη Γάζα - θα την παραδώσει στις 9 το βράδυ της Δευτέρας
Το Ισραήλ προετοιμαζόταν για το ενδεχόμενο η Χαμάς να επιστρέψει απόψε τη σορό ενός ομήρου, ωστόσο η παλαιστινιακή οργάνωση δεν έχει διευκρινίσει πότε θα την παραδώσει
Τη σορό ενός ομήρου ανέκτησε σήμερα η Χαμάς, στη διάρκεια ερευνών σε γειτονιά στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με όσα ανέφερε ανώνυμη πηγή στο Al Jazeera από τον στρατιωτικό βραχίονα της παλαιστινιακής οργάνωσης.
Αργά το απόγευμα, η Χαμάς ενημέρωσε πως, ύστερα από τον συντονισμό που πέτυχε με τον Ερυθρό Σταυρό, θα παραδώσει τη σορό στις 9 το βράδυ της Δευτέρας, ώστε να μεταφερθεί στο Ισραήλ, χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητά της.
Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, το Ισραήλ προετοιμαζόταν για το ενδεχόμενο η Χαμάς να επιστρέψει απόψε τη σορό ενός ομήρου, σύμφωνα με πληροφορίες των Times of Israel.
Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το Ισραήλ είχε επίσης τεθεί σε ετοιμότητα για την πιθανή επιστροφή σορών ομήρων, ωστόσο η Χαμάς τελικά δεν παρέδωσε καμία. Επί του παρόντος, οι σοροί 13 νεκρών παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς υποστηρίζει, από την πλευρά της, ότι δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει τις σορούς ορισμένων από τους 13 ομήρους και δεν έχει επιστρέψει καμία σορό από την Τρίτη, επικαλούμενη ανάγκη για βοήθεια στις επιχειρήσεις ανάκτησης.
Σύμφωνα με αξιωματούχο του γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το Ισραήλ θεωρεί ότι η Χαμάς γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία όλων των σορών που εξακολουθούν να κρατούνται. «Πιστεύουμε ότι γνωρίζουν για όλους τους ομήρους», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Πιστεύουμε επίσης ότι, αν εργαστούν με τον σωστό τρόπο, μπορούν να τους επιστρέψουν όλους».
Προς το παρόν, το Ισραήλ επιτρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες εντοπισμού, με τον ίδιο αξιωματούχο να σημειώνει: «Οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι όλοι καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να τους βρουν».
Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η υπομονή του Ισραήλ έχει όρια. «Αν αυτό δεν συμβεί σήμερα ή στο άμεσο μέλλον, θα χρειαστεί να λάβουμε αποφάσεις», υπογράμμισε.
