Η Χαμάς ανέκτησε σορό ομήρου στη Γάζα - θα την παραδώσει στις 9 το βράδυ της Δευτέρας

Τη σορό ενός ομήρου ανέκτησε σήμερα η Χαμάς, στη διάρκεια ερευνών σε γειτονιά στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με όσα ανέφερε ανώνυμη πηγή στο Al Jazeera από τον στρατιωτικό βραχίονα της παλαιστινιακής οργάνωσης.



Αργά το απόγευμα, η Χαμάς ενημέρωσε πως, ύστερα από τον συντονισμό που πέτυχε με τον Ερυθρό Σταυρό, θα παραδώσει τη σορό στις 9 το βράδυ της Δευτέρας, ώστε να μεταφερθεί στο Ισραήλ, χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητά της.



Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, το

προετοιμαζόταν για το ενδεχόμενο η

να επιστρέψει απόψε τη σορό ενός ομήρου, σύμφωνα με πληροφορίες των

.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το Ισραήλ είχε επίσης τεθεί σε ετοιμότητα για την πιθανή επιστροφή σορών ομήρων, ωστόσο η

τελικά δεν παρέδωσε καμία. Επί του παρόντος,

στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς υποστηρίζει, από την πλευρά της, ότι δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει τις σορούς ορισμένων από τους 13 ομήρους και δεν έχει επιστρέψει καμία σορό από την Τρίτη, επικαλούμενη ανάγκη για βοήθεια στις επιχειρήσεις ανάκτησης.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του γραφείου του

, το Ισραήλ θεωρεί ότι η Χαμάς γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία όλων των σορών που εξακολουθούν να κρατούνται.

δήλωσε ο αξιωματούχος.

Προς το παρόν, το Ισραήλ επιτρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες εντοπισμού, με τον ίδιο αξιωματούχο να σημειώνει:

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η υπομονή του Ισραήλ έχει όρια.

«Πιστεύουμε ότι γνωρίζουν για όλους τους ομήρους»,«Πιστεύουμε επίσης ότι, αν εργαστούν με τον σωστό τρόπο, μπορούν να τους επιστρέψουν όλους».«Οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι όλοι καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να τους βρουν».«Αν αυτό δεν συμβεί σήμερα ή στο άμεσο μέλλον, θα χρειαστεί να λάβουμε αποφάσεις»,