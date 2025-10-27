«Η υπομονή μας έχει όρια» λέει το Ισραήλ που προετοιμάζεται για ενδεχόμενη επιστροφή σορού ομήρου από τη Χαμάς

Από την προηγούμενη Τρίτη έχει η Χαμάς να επιστρέψει σορό ομήρου στο Ισραήλ - Ξέρουν πού βρίσκονται και οι 13 σοροί, λένε στο Τελ Αβίβ για την παλαιστινιακή οργάνωση