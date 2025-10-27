Ισραήλ: Άγνωστη ακόμα η τοποθεσία των τεσσάρων από τις 13 σορούς που παραμένουν στη Γάζα
Η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει τις σορούς ορισμένων από τους 13 ομήρους και δεν έχει επιστρέψει καμία σορό από την Τρίτη - Ισραήλ και Τραμπ λένε πως η παλαιστινιακή οργάνωση αποκρύπτει σκόπιμα πληροφορίες
Το Ισραήλ εξακολουθεί να μην γνωρίζει πού βρίσκονται οι σοροί τεσσάρων από τους 13 ομήρους που συνεχίζουν να αγνοούνται στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που αυξάνεται η διεθνής πίεση προς τη Χαμάς να συνεχίσει την παράδοση των σορών, όπως προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων.
Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan, το Ισραήλ προσπαθεί να μεταφέρει στην Ουάσιγκτον τη σημασία που έχει η επιστροφή των υπόλοιπων νεκρών ομήρων από τη Γάζα, καθώς έχουν περάσει αρκετές ημέρες χωρίς η Χαμάς να παραδώσει επιπλέον σορούς.
Τις τελευταίες ημέρες, σειρά υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, επισκέφθηκαν την περιοχή με στόχο τη στήριξη της εύθραυστης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βανς, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, τόνισε τη σημασία της επιστροφής των σορών, υπενθυμίζοντας ότι το Ισραήλ αναζητεί εδώ και πάνω από δέκα χρόνια τα λείψανα του στρατιώτη Χαντάρ Γκόλντιν, ο οποίος σκοτώθηκε το 2014 και το σώμα του παραμένει ένα από τα 13 που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.
Η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει τις σορούς ορισμένων από τους 13 ομήρους και δεν έχει επιστρέψει καμία σορό από την Τρίτη, επικαλούμενη ανάγκη για βοήθεια στις επιχειρήσεις ανάκτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, η οργάνωση διαθέτει τη δυνατότητα να παραδώσει περισσότερες σορούς, αλλά αρνείται να το πράξει και αποκρύπτει πληροφορίες για την τοποθεσία τους, παραβιάζοντας ευθέως τη συμφωνία της 9ης Οκτωβρίου για τους ομήρους και την εκεχειρία. Την ίδια κατηγορία διατύπωσε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η διαδικασία, ομάδες του Ερυθρού Σταυρού και της Αιγύπτου συμμετείχαν την Κυριακή στις έρευνες για τον εντοπισμό σορών, με την έγκριση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παράλληλα, όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέτρεψε σε εκπροσώπους της Χαμάς να εισέλθουν σε περιοχές της Γάζας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των IDF, προκειμένου να συμμετάσχουν στις έρευνες.
Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Araby του Κατάρ δημοσίευσε πλάνα που φέρονται να δείχνουν μέλη της «Μονάδας Σκιάς» της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς —υπεύθυνης για τη φύλαξη των ομήρων— μαζί με όχημα του Ερυθρού Σταυρού στην περιοχή αλ-Μαουάσι κοντά στη Ράφα, η οποία δεν βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.
Οι εντατικές προσπάθειες για τον εντοπισμό των τελευταίων 13 σορών ξεκίνησαν μετά την προειδοποίηση του Τραμπ το Σάββατο, ότι η Χαμάς θα φέρει την ευθύνη αν καταρρεύσει η εκεχειρία, δηλώνοντας πως θα παρακολουθεί «πολύ στενά» τις κινήσεις της οργάνωσης μέσα στις επόμενες 48 ώρες, για να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να παραδίδει τις σορούς.
Terroristas en Gaza afirmaron que la Cruz Roja está en contacto directo con la "Unidad Sombra" de las Brigadas al-Qassam para ubicar a un rehén. Este hecho pone en evidencia que la Cruz Roja mantiene comunicación directa con Hamás.— SissiEmperatriz 🇮🇱 (@GabyLob) October 27, 2025
pic.twitter.com/CpUl5hoSZP
