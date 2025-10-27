Ισραήλ: Άγνωστη ακόμα η τοποθεσία των τεσσάρων από τις 13 σορούς που παραμένουν στη Γάζα

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει τις σορούς ορισμένων από τους 13 ομήρους και δεν έχει επιστρέψει καμία σορό από την Τρίτη - Ισραήλ και Τραμπ λένε πως η παλαιστινιακή οργάνωση αποκρύπτει σκόπιμα πληροφορίες