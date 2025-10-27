Ντόναλντ Τραμπ: Μετά τις μπουλντόζες στην Ανατολική Πτέρυγα, κάνει αλλαγές και στο οβάλ γραφείο
Σε διαδικασία αλλαγών ο Λευκός Οίκος – Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος
Σε οίστρο ανακαίνισης φαίνεται ότι βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που μετά το «γκρέμισμα» της Ανατολικής Πτέρυγας, αποφάσισε να κάνει αλλαγές και στο Οβάλ Γραφείο, που είναι και ο πλέον εμβληματικός χώρος για τον εκάστοτε ένοικο του Λευκού Οίκου, καθώς εκεί βρίσκεται το προσωπικό του στρατηγείο, ενώ γίνονται συναντήσεις με ξένους ηγέτες, ενώ δίδονται και συνεντεύξεις Τύπου.
Προς το παρόν, το «λίφτινγκ» στο οβάλ γραφείο δεν φαίνεται ότι προκαλεί εντάσεις, καθώς αποφάσισε να ανασύρει από το θησαυροφυλάκιο πίνακες παλαιών προέδρων των ΗΠΑ για να «ντύσει» τους τοίχους. Ωστόσο ουδείς μπορεί να προκαταβάλει τι θα συμβεί στη συνέχεια.
Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως δείχνει προς το παρόν ικανοποιημένος, γράφοντας στο Truth Social ότι το οβάλ γραφείο του έγινε πολύ όμορφο με τις προσθήκες.
«Δείτε πόσο όμορφο είναι τώρα το Οβάλ Γραφείο. Πολλοί από αυτούς τους υπέροχους πίνακες παλαιών προέδρων βρίσκονταν στα θησαυροφυλάκια για περισσότερο από 100 χρόνια. Τώρα είναι εκεί για να τους απολαμβάνουν όλοι!», έγραψε.
