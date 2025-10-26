Αστυνομικός στο Νιου Τζέρσεϊ άφησε την κλήση για πυροβολισμούς και πήγε σε πιτσαρία

Κλείσιμο

Κατηγορίες γιααντιμετωπίζει αστυνομικός στο Νιου Τζέρσεϊ που δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε κλήση για πυροβολισμούς, που, αλλά σταμάτησε σε ΑΤΜ και αργότερα μια πιτσαρία.Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 1ης Αυγούστου στον δήμο Φράνκλιν του Νιου Τζέρσεϊ, όταν ο Κέβιν Μπολάρο ήταν αστυνομικός υπηρεσίας, αναφέρει το Associated Press.Έλαβε κλήση που ανέφερε ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί και φωνές, ωστόσο δεν ανταποκρίθηκε αμέσως.Σύμφωνα τα δεδομένα από το GPS και το βίντεο παρακολούθησης, ο Μπολάροαπό την τοποθεσία των πυροβολισμών προς ένα ΑΤΜ.Το κέντρο μετέφερε και άλλες κλήσεις από γείτονες που ήταν ανήσυχοι, καθώς ο Μπολάρο προχωρούσε προς το σημείο χωρίς να ενεργοποιήσει τις σειρήνες του περιπολικού.Όταν έφτασε στο σημείο της πρώτης κλήσης, ο αστυνομικός είπε στο κέντρο ότι δεν άκουσε τίποτα και ότι θα συνέχιζε προς τα σημεία των άλλων κλήσεων.Ωστόσο, τα δεδομένα από το GPS δείχνουν ότιπριν ζητήσει από το κέντρο να τον απαλλάξει από το περιστατικό.Αντίθετα, ο Μπολάροόπου παρέμεινε για σχεδόν μία ώρα. Μάρτυρες τον είδαν αργότερα να παρκάρει και να μπαίνει σε ένα άλλο εστιατόριο, όπου παρέμεινε για περίπου μία ώρα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.Στην αναφορά που υπέβαλε αργότερα ο Μπολάρο δήλωσε ψευδώς ότι ερεύνησε το περιστατικό για περισσότερη ώρα από το πραγματικό.Την επόμενη μέρα, 2 Αυγούστου,σε σπίτι περίπου 200 μέτρα μακριά από το σημείο όπου βρισκόταν ο πρώτος πολίτης που κάλεσε την αστυνομία. Τα θύματα είχε πυροβολήσει αξιωματικός της πολιτειακής αστυνομίας που αργότερα αυτοκτόνησε.Ο Μπολάρο κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, καθώς εν γνώσει του απέφυγε να εκτελέσει τα αστυνομικά του καθήκοντα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία για παραποίηση δημόσιων αρχείων, καθώς εν γνώσει του έκανε ψευδείς καταχωρήσεις στην αναφορά του για το περιστατικό.Αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 5 Νοεμβρίου.