Αισιόδοξος δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο για τη διεθνή δύναμη στη Γάζα

Οι ισραηλινές ένοπλες έχουν αποσυρθεί από τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, αλλά διατηρούν υπό τον έλεγχό τους περίπου τον μισό θύλακο.Χθες Παρασκευή, οικογένειες εκτοπισμένων προσπαθούσαν ακόμη να επιστρέψουν στα σπίτια τους ανάμεσα στα συντρίμμια, ορισμένοι μάταια, αφού οι κατοικίες τους βρίσκονται πέρα από τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή, το όριο της απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων.«Οι νέοι της οικογένειάς μας έπαιξαν κορόνα γράμματα τη ζωή τους για να πάνε να διαπιστώσουν τις ζημιές στη συνοικία μας και μας είπαν πως το σπίτι μου καταστράφηκε», είπε η, 42χρονη Pαλαιστίνια εκτοπισμένη από την Μπέιτ Λάχια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, εγκατεστημένη στον καταυλισμό προσφύγων αζ Ζουάιντα, στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου.«Θα ήθελα να μπορέσω να γυρίσω στην Μπέιτ Λάχια. Ελπίζω ότι η πρώτη φάση (του αμερικανικού σχεδίου) θα λάβει τέλος και να μπορέσουμε να περάσουμε στη δεύτερη», πρόσθεσε.Στην έφοδο άνευ προηγουμένου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.221 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.Στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 68.280 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.Ο πόλεμος προκάλεσε ανθρωπιστική καταστροφή στον μικρό θύλακο, όπου η βοήθεια που εισέρχεται παραμένει ανεπαρκής από ποσοτική άποψη, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.