Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Συνάντηση Νετανιάχου με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Στο Ισραήλ αναμένεται και ο Βανς
Συνάντηση Νετανιάχου με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Στο Ισραήλ αναμένεται και ο Βανς
Στο επίκεντρο της συνομιλίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τους απεσταλμένους του Τραμπ η κατάσταση στη Γάζα και η εκεχειρία
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνάντησε σήμερα Δευτέρα τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισραήλ, την επομένη των ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας που έθεσαν σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία η οποία είναι σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.
Αντικείμενο της συνομιλίας, «οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή», δήλωσε η εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
Ο Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου, επρόκειτο να συζητήσουν με Ισραηλινούς αξιωματούχους για την κατάσταση στη Γάζα, σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία.
Ο Νετανιάχου αναμένεται επίσης να συναντήσει τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θα επισκεφθεί το Ισραήλ, μαζί με τη σύζυγό του Ούσα Βανς, για λίγες ημέρες, σύμφωνα με το γραφείο του.
Ενώπιον του κοινοβουλίου ο Νετανιάχου δήλωσε για τη συνάντησή του με τον Βανς ότι «θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις ασφαλείας τις οποίες αντιμετωπίζουμε και τις διπλωματικές ευκαιρίες που μας προσφέρονται, θα ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και θα αδράξουμε τις ευκαιρίες».
Μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς της Κυριακής που προκάλεσαν τον θάνατο αρκετών δεκάδων ανθρώπων στη Γάζα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι «η εκεχειρία έχει όλες τις πιθανότητες να προσφέρει διαρκή ειρήνη. Θα υπάρχουν οι καλές και οι κακές στιγμές και εμείς θα πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση».
Αντικείμενο της συνομιλίας, «οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή», δήλωσε η εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
Ο Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου, επρόκειτο να συζητήσουν με Ισραηλινούς αξιωματούχους για την κατάσταση στη Γάζα, σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία.
Ο Νετανιάχου αναμένεται επίσης να συναντήσει τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θα επισκεφθεί το Ισραήλ, μαζί με τη σύζυγό του Ούσα Βανς, για λίγες ημέρες, σύμφωνα με το γραφείο του.
Ενώπιον του κοινοβουλίου ο Νετανιάχου δήλωσε για τη συνάντησή του με τον Βανς ότι «θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις ασφαλείας τις οποίες αντιμετωπίζουμε και τις διπλωματικές ευκαιρίες που μας προσφέρονται, θα ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και θα αδράξουμε τις ευκαιρίες».
Μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς της Κυριακής που προκάλεσαν τον θάνατο αρκετών δεκάδων ανθρώπων στη Γάζα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι «η εκεχειρία έχει όλες τις πιθανότητες να προσφέρει διαρκή ειρήνη. Θα υπάρχουν οι καλές και οι κακές στιγμές και εμείς θα πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση».
Ειδήσεις σήμερα:
Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα