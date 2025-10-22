Νέο σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα: Διαίρεση σε ζώνες ελέγχου από Ισραήλ και Χαμάς, μέχρι ν' αφοπλιστούν πλήρως οι τρομοκράτες

Σύμφωνα με το σχέδιο, που περιγράφει η Wall Street Journal και που παρουσίασαν Βανς και Κούσνερ στο Ισραήλ, η ανοικοδόμηση θα περιοριστεί στην ισραηλινή πλευρά, ως προσωρινό μέτρο, μέχρι να απομακρυνθεί η Χαμάς από την εξουσία και να αφοπλιστεί πλήρως - Ποιοι επικροτούν το νέο σενάριο, ποιοι όχι