Κλιμακώνεται η κρίση με Βενεζουέλα και Κολομβία: Οι ΗΠΑ στέλνουν το Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο τους, στη Λατινική Αμερική
Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στον Κολομβιανό πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο, κατηγορώντας τον ότι αρνήθηκε να σταματήσει τη ροή κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ διέταξε την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και των συνοδών πλοίων του στην περιοχή της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.
Με την απόφαση αυτή αυξάνεται δραστικά ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών και αεροσκαφών στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής.
«Η ενισχυμένη αμερικανική παρουσία στην USSOUTHCOM AOR (σ.σ. ζώνη Νότιας Διοίκησης) θα αυξήσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να διαλύουν εγκληματικούς παράγοντες και ενέργειες που υπονομεύουν την ασφάλεια και την ευημερία στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ασφάλειά μας στο Δυτικό Ημισφαίριο» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Χον Παρνέλ.
Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε πότε θα φτάσει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο.
Τη στιγμή της ανακοίνωσης, το USS Gerald Ford βρισκόταν στην Αδριατική Θάλασσα. Η ανάπτυξη μιας αεροπλανοφόρου ομάδας σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση των αμερικανικών δυνάμεων, σε μια περιοχή που έχει ήδη δει μια ασυνήθιστα μεγάλη στρατιωτική συγκέντρωση στην Καραϊβική Θάλασσα και στα ύδατα της Βενεζουέλας.
Οι αμερικανικές δυνάμεις περιλαμβάνουν οκτώ πολεμικά πλοία, αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας P-8, drones MQ-9 Reaper, μια μοίρα μαχητικών F-35 και περισσότερους από 6.000 ναύτες και πεζοναύτες. Έχει επίσης επιβεβαιωθεί ότι ένα υποβρύχιο επιχειρεί στα ύδατα της Νότιας Αμερικής.
Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στον Κολομβιανό πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο, κατηγορώντας τον ότι αρνήθηκε να σταματήσει τη ροή κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ, εντείνοντας την πίεση στον ηγέτη αυτής της χώρας της Λατινικής Αμερικής ο οποίος έχει συγκρουστεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
«Από τότε που ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ανέλαβε την εξουσία, η παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία έχει εκτοξευτεί στο υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δεκαετιών, πλημμυρίζοντας τις ΗΠΑ και δηλητηριάζοντας τους Αμερικανούς», ισχυρίστηκε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.
«Ο πρόεδρος Πέτρο επέτρεψε στα καρτέλ ναρκωτικών να ανθίσουν και αρνήθηκε να σταματήσει αυτή τη δραστηριότητα. Σήμερα, ο πρόεδρος Τραμπ λαμβάνει σθεναρά μέτρα για να προστατεύσει το έθνος μας και να καταστήσει σαφές ότι δεν θα ανεχθούμε τη διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα μας», πρόσθεσε.
Ο Πέτρο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να καταπολεμήσει τη διακίνηση ναρκωτικών: «Η αποτελεσματική καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών επί δεκαετίες μου επέφερε αυτό το μέτρο από την κυβέρνηση της ίδιας της κοινωνίας που βοηθήσαμε τόσο πολύ να σταματήσει την κατανάλωση κοκαΐνης. Είναι απολύτως παράδοξο - αλλά δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δεν θα γονατίσουμε ποτέ», τόνισε.
Κυρώσεις στον πρόεδρο της Κολομβίας
