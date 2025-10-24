Ισόβια στην 27χρονη που βίασε, βασάνισε και σκότωσε την 12χρονη Λόλα στη Γαλλία
Πήραμε αυτό που θέλαμε, λέει η οικογένεια της 12χρονης «ακόμα κι αν δεν μας δώσει πίσω τη Λόλα μας»
Η Αλγερινή Νταμπία Μπενκιρέντ, που κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία της Λόλα Νταβιέ, ηλικίας 12 ετών, αφού τη βίασε και τη βασάνισε, καταδικάστηκε σήμερα από τη γαλλική δικαιοσύνη σε «πραγματικά ισόβια» κι έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα σε βάρος της οποίας επιβλήθηκε στη Γαλλία αυτή η μέγιστη ποινή.
Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα μείωσης είχε ζητήσει το πρωί ο γενικός εισαγγελέας, προκειμένου να «διασφαλιστεί η προστασία της κοινωνίας, να προληφθεί το ενδεχόμενο διάπραξης νέων εγκλημάτων και να αποκατασταθεί η κοινωνική ισορροπία».
Ο πρόεδρος του δικαστηρίου υπογράμμισε, κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, έπειτα από σύσκεψη τεσσάρων ωρών, «την πολύ μεγάλη σκληρότητα των εγκληματικών πράξεων», «πραγματικά βασανιστήρια». Μετά την καθιέρωσή της το 1994, η «πραγματική ισόβια κάθειρξη» δεν είχε έως τώρα επιβληθεί παρά μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις στο κοινό ποινικό δίκαιο στη Γαλλία, σε βάρος τεσσάρων ανδρών.
Έξι ημέρες ακροαματικής διαδικασίες απέτυχαν να αποσαφηνίσουν τα πραγματικά κίνητρα και γενικότερα τις διεργασίες που οδήγησαν την Μπενκιρέντ να διαπράξει τα εγκλήματά της.
Ο αδερφός της Λόλα είπε ότι «πήρε αυτό που ήθελε» αφότου η Μπενκιρέντ καταδικάστηκε για τη δολοφονία της αδερφής του. «Είμαστε ευχαριστημένοι με την ανταπόκριση που λάβαμε» δήλωσε στον Τύπο, «ευχαριστώντας το δικαστικό σύστημα». «Ακόμα κι αν δεν μας δώσει πίσω τη Λόλα μας» πρόσθεσε η μητέρα του θύματος κλαίγοντας.
Ηλικίας τότε 24 ετών, ζούσε κατά διαστήματα με την αδελφή της στο Παρίσι. Την 14η Οκτωβρίου του 2022, παρέσυρε με τη βία τη Λόλα, την κόρη των θυρωρών του κτιρίου, στο διαμέρισμά της.
Μέσα σε 97 λεπτά, βίασε, βασάνισε, κατόπιν σκότωσε το παιδί φράσσοντας τις αναπνευστικές οδούς της με κολλητική ταινία. Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει, έχοντας τοποθετήσει το άψυχο σώμα της 12χρονης σε μια μεγάλη βαλίτσα.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, τρεις ειδικοί της ψυχιατρικής απέκλεισαν κάθε παθολογία της κατηγορουμένης που θα μπορούσε να την εξαιρέσει από την ποινική ευθύνη της, παρά τα «ψυχοπαθολογικά» χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της.
