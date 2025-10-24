Καλά νέα για τον σκύλο που κακοποιήθηκε σεξουαλικά στην Ηλεία - Άνδρας εμφανίστηκε στο Τμήμα και είπε πως είναι δικός του

Η Φιλοζωική Κρεστένων, ανακοίνωσε πως ο σκύλος δείχνει πλέον να έχει διαφύγει τον κίνδυνο - Ο άνδρας προσκόμισε βιβλιάριο υγείας και έγγραφα στα οποία υπάρχει αριθμός μικροτσίπ αλλά δεν κατέστη δυνατή η σάρωση - Είπε πως τον λένε Ρεξ και το είχε σκάσει από το σπίτι