Καλά νέα για τον σκύλο που κακοποιήθηκε σεξουαλικά στην Ηλεία - Άνδρας εμφανίστηκε στο Τμήμα και είπε πως είναι δικός του
Η Φιλοζωική Κρεστένων, ανακοίνωσε πως ο σκύλος δείχνει πλέον να έχει διαφύγει τον κίνδυνο - Ο άνδρας προσκόμισε βιβλιάριο υγείας και έγγραφα στα οποία υπάρχει αριθμός μικροτσίπ αλλά δεν κατέστη δυνατή η σάρωση - Είπε πως τον λένε Ρεξ και το είχε σκάσει από το σπίτι
Αναρρώνει ο σκύλος που εντοπίστηκε φρικτά κακοποιημένος στο Επιτάλιο Ηλείας. Μάλιστα, εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα κάτοικος που είπε πως τον σκύλο τον λένε Ρεξ ενώ ισχυρίστηκε πως είχε διαφύγει από το σπίτι τα ξημερώματα της ημέρας που εντοπίστηκε κακοποιημένο.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο άνδρας προσκόμισε βιβλιάριο υγείας και έγγραφα του σκύλου, στα οποία υπάρχει αριθμός μικροτσίπ. Κατά τον έλεγχο, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η σάρωση του τσιπ στο σώμα του ζώου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Οι Αρχές από την πλευρά τους εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, κατά τις ίδιες πηγές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή έχει μεταβεί ειδική ομάδα της ΕΛΑΣ που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού. Μάλιστα, ο δράστης επικηρύχτηκε από τη Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος για το ποσό των 1.500 ευρώ.
Ταυτόχρονα ευχαρίστησε «για τα δεκάδες μηνύματα αγάπης, τη στήριξη και την ευαισθησία σας. Η δύναμή του είναι και δική σας δύναμη».
Στην ανάρτηση η Φιλοζωική καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για τον δράστη να επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα Πύργου και σημειώνει πως «κανένα περιστατικό κακοποίησης δεν πρέπει να μένει στο σκοτάδι. Η σιωπή είναι συνενοχή. Μίλα - για εκείνους που δεν μπορούν να μιλήσουν».
«Μικρό θαύμα ζωής»Η Φιλοζωική Κρεστένων, ανακοίνωσε στο Facebook πως ο σκύλος δείχνει πλέον να έχει διαφύγει τον κίνδυνο: «τρώει, περπατάει, μας χαρίζει σπατουλιές και δείχνει χαρούμενο - ένα μικρό θαύμα ζωής μετά από όσα υπέφερε».
Posted by Νοιαζομαι Φιλοζωικη Κρεστενων on Friday, October 24, 2025
