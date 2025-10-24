Απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Πορτογαλία – Ζητούν αυξήσεις μισθών 15%, μόνο 2% δίνει η κυβέρνηση Μοντενέγκρο

Οι δημόσιες υπηρεσίες της Πορτογαλίας νέκρωσαν σήμερα Παρασκευή λόγω τηςΣύμφωνα με το Κοινό Μέτωπο των Συνδικάτων της Δημόσιας Διοίκησης, που εκπροσωπεί περίπου 30 τομείς,. Η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε δικά της στοιχεία.Η απεργία, που χαρακτηρίζεται «η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών», είναι «η απάντηση που αξίζει στην κυβέρνηση», τόνισε το Κοινό Μέτωπο στην ανακοίνωσή του.Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των συνδικάτων,Τα συνδικάτα διεκδικούν αυξήσεις 15% ενώ η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί την Τρίτη προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο προβλέπει αύξηση μόνο 2,15% στους μισθούς.Η μετριοπαθής δεξιά κυβέρνηση τουδεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, αλλά το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλιστικό κόμμα έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι οι βουλευτές του θα απόσχουν από την ψηφοφορία, ώστε να περάσει ο προϋπολογισμός.Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να αυξήσει τις χαμηλότερες συντάξεις και να μειώσει τη φορολογία εισοδήματος και τους φόρους που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις.