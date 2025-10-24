Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Πορτογαλία – Ζητούν αυξήσεις μισθών 15%, μόνο 2% δίνει η κυβέρνηση Μοντενέγκρο
Στο 80% έφτασε η συμμετοχή λένε τα συνδικάτα - Σχολεία, δικαστήρια και νοσοκομεία επηρεάστηκαν περισσότερο
Οι δημόσιες υπηρεσίες της Πορτογαλίας νέκρωσαν σήμερα Παρασκευή λόγω της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων που διεκδικούν αυξήσεις μεγαλύτερες από εκείνες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με το Κοινό Μέτωπο των Συνδικάτων της Δημόσιας Διοίκησης, που εκπροσωπεί περίπου 30 τομείς, η συμμετοχή στην απεργία έφτασε το 80%. Η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε δικά της στοιχεία.
Η απεργία, που χαρακτηρίζεται «η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών», είναι «η απάντηση που αξίζει στην κυβέρνηση», τόνισε το Κοινό Μέτωπο στην ανακοίνωσή του.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των συνδικάτων, σήμερα παρέμειναν κλειστά «εκατοντάδες σχολεία σε όλη τη χώρα», αναβλήθηκαν ραντεβού ασθενών σε νοσοκομεία, ενώ μεγάλη ήταν και η συμμετοχή των εργαζομένων στο δικαστικό σύστημα.
Τα συνδικάτα διεκδικούν αυξήσεις 15% ενώ η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί την Τρίτη προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο προβλέπει αύξηση μόνο 2,15% στους μισθούς.
Η μετριοπαθής δεξιά κυβέρνηση του Λουίς Μοντενέγκρο δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, αλλά το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλιστικό κόμμα έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι οι βουλευτές του θα απόσχουν από την ψηφοφορία, ώστε να περάσει ο προϋπολογισμός.
Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να αυξήσει τις χαμηλότερες συντάξεις και να μειώσει τη φορολογία εισοδήματος και τους φόρους που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις.
