Bloomberg: Σφραγίδα Ρούμπιο πίσω από την αλλαγή στάσης του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν

Το διαψεύδει ο Λευκός Οίκος, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής και το σχέδιο του εκτελείται από την ενοποιημένη ομάδα των αξιωματούχων του