Το ΕΔΑΔ απέρριψε προσφυγή του πρώην πρωθυπουργού Φιγιόν κατά απόφασης για την εικονική απασχόληση της συζύγου του

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης έκρινε με απόφασή του την Πέμπτη μη αποδεκτή την προσφυγή του πρώην πρωθυπουργού της Γαλλίας Φρανσουά Φιγιόν ο οποίος θεώρησε ότι η δίκη του στη Γαλλία για την υπόθεση της εικονικής απασχόλησης της συζύγου του δεν υπήρξε δίκαιη.
Ειδικότερα, ο Φρανσουά Φιγιόν υποστήριξε ότι το δικαστήριο που τον έκρινε δεν ήταν αντικειμενικό και αμερόληπτο λόγω των πιέσεων που ασκήθηκαν στους δικαστές από την εισαγγελία.
Αντίθετα, το Δικαστήριο του Στρασβούργου αποφάσισε ομόφωνα ότι οι αιτιάσεις του Φρανσουά Φιγιόν ήταν αβάσιμες και απέρριψε την προσφυγή του.
Τον περασμένο Ιούνιο ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας καταδικάστηκε τελεσιδίκως σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση με αναστολή και σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια επειδή, όπως έκρινε το γαλλικό δικαστήριο, επί σειρά ετών δήλωνε ψευδώς τη σύζυγό του ως κοινοβουλευτική βοηθό του.
Το γαλλικό δικαστήριο υποχρέωσε επίσης τον πρώην πρωθυπουργό επί προεδρίας Νικολά Σαρκοζί να επιστρέψει στη γαλλική Εθνοσυνέλευση ένα ποσό της τάξεως των 800.000 ευρώ το οποίο αντιστοιχούσε στις αμοιβές που καταχρηστικά έλαβε η σύζυγός του και ένας στενός συνεργάτης του, του οποίου η απασχόληση επίσης κρίθηκε εικονική. Με αφορμή την υπόθεση αυτή το γαλλικό δίκαιο απαγορεύει στους βουλευτές να προσλαμβάνουν στενά συγγενικά τους πρόσωπα στα πολιτικά τους γραφεία.
