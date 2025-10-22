Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Reuters: Η Τουρκία ανησυχεί για την αεροπορία της και πιέζει τη Δύση για μαχητικά αεροσκάφη
Η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει τις βελτιωμένες σχέσεις της με τη Δύση τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να εντάξει στον γηρασμένο στόλο της 40 μαχητικά Eurofighter Typhoon
Έχοντας ως ύψιστη προτεραιότητα την ενίσχυση της αεροπορικής της ισχύος, η Τουρκία έχει καταθέσει προτάσεις προς τους ευρωπαίους συμμάχους και τις ΗΠΑ για το πώς θα μπορούσε να αποκτήσει άμεσα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη, καθώς προσπαθεί να μειώσει το χάσμα που τη χωρίζει από αντιπάλους στην περιοχή όπως το Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συνομιλίες και μεταδίδει το Reuters.
Η Τουρκία, ως χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ με τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της συμμαχίας, προσπαθεί να αξιοποιήσει τις βελτιωμένες σχέσεις της με τη Δύση τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να εντάξει στον γηρασμένο στόλο της 40 μαχητικά Eurofighter Typhoon για τα οποία υπέγραψε αρχική συμφωνία τον Ιούλιο – και, αργότερα, μαχητικά αεροσκάφη F-35 αμερικανικής κατασκευής, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις που προς το παρόν εμποδίζουν οποιαδήποτε συμφωνία.
Οι στρατιωτικές επιθέσεις του Ισραήλ, με εκατοντάδες μαχητικά F-15, F-16 και F-35 από τις ΗΠΑ, κατά γειτονικών χωρών της Τουρκίας, όπως το Ιράν και η Συρία, αλλά και του Λιβάνου και του Κατάρ, προκάλεσαν ανησυχία στην Άγκυρα το προηγούμενο έτος. Αυτές οι επιθέσεις κατέδειξαν σοβαρές αδυναμίες, οδηγώντας την Τουρκία να κινηθεί άμεσα για ενίσχυση της αεροπορικής ισχύος ώστε να αντιμετωπίσει πιθανούς κινδύνους.
Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έχει καταδικάσει έντονα τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής, και οι άλλοτε φιλικές σχέσεις των δύο χωρών έχουν πλέον επιδεινωθεί.Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι οι τουρκικές βάσεις, και η στρατιωτική υποστήριξη στη Συρία αποτελούν απειλή για τη χώρα του.
Η Ελλάδα, απειλή περισσότερο συμβολική αλλά πάντα ευαίσθητη για την Τουρκία, αναμένεται να παραλάβει σύντομα μία παρτίδα σύγχρονων F-35 τα προσεχή τρία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, μαχητικά των δύο χωρών-μελών του ΝΑΤΟ συμμετείχαν σε σποραδικές εναέριες εμπλοκές πάνω από το Αιγαίο, ενώ η Αθήνα έχει στο παρελθόν εκφράσει προβληματισμό για την ενίσχυση των τουρκικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.
