Ακυρώθηκε η καταδίκη του πρώην προέδρου της Κολομβίας για διαφθορά και δωροδοκία
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία

Ακυρώθηκε η καταδίκη του πρώην προέδρου της Κολομβίας για διαφθορά και δωροδοκία

Ο Αλβάρο Ουρίμπε έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος της χώρας του που καταδικάζεται για ποινική υπόθεση - Του επιβλήθηκε ποινή 12 ετών κατ’ οίκον περιορισμού

Ακυρώθηκε η καταδίκη του πρώην προέδρου της Κολομβίας για διαφθορά και δωροδοκία
Δικαστήριο στη Κολομβία ακύρωσε την Τρίτη την καταδίκη του πρώην προέδρου της χώρας Αλβάρο Ουρίμπε ο οποίος είχε κριθεί ένοχος για διαφθορά και δωροδοκία καθώς φέρεται ότι άσκησε πίεση σε μάρτυρες, σε μια υπόθεση που αφορούσε τους δεσμούς του με παραστρατιωτικές οργανώσεις.

Ο 73χρονος ηγέτης της κολομβιανής Δεξιάς έγινε τον Αύγουστο ο πρώτος πρώην πρόεδρος της χώρας που καταδικάζεται για ποινική υπόθεση. Του είχε επιβληθεί ποινή 12 ετών κατ’ οίκον περιορισμού.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές εάν τα θύματα θα ασκήσουν έφεση, κάτι που σημαίνει ότι η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο. Επιπλέον, ο δικαστής προς το παρόν δεν έχει αποφανθεί εάν θα παραμείνει υπό κράτηση.

Ο Ουρίμπε ήταν πρόεδρος της χώρας μεταξύ 2002 και του 2010.

Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τους ισχυρισμούς ότι διέταξε δικηγόρο να δωροδοκήσει φυλακισμένα μέλη παραστρατιωτικών οργανώσεων για να διαψεύσουν τις καταγγελίες ότι είχε σχέσεις μαζί του.

Οι παραστρατιωτικοί πληρώνονταν από κτηνοτρόφους, γαιοκτήμονες και εμπόρους για να τους προστατεύουν από τους αριστερούς αντάρτες της Κολομβίας. Η «επιτροπή αλήθειας» ωστόσο εκτιμά ότι ευθύνονται για σχεδόν τους μισούς από τους 450.000 νεκρούς του εμφυλίου μεταξύ 1985-2018.

Ο Ουρίμπε υποστήριζε ότι οι κατηγορίες σε βάρος του συνιστούσαν πολιτική δίωξη. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ο πρώην πρόεδρος ήταν θύμα της εργαλειοποίησης των Κολομβιανών δικαστών και ο νυν πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο του απάντησε ζητώντας σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Ειδήσεις σήμερα:

«Ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή» - Δεν αποκαλύπτει ο 18χρονος από τα Τρίκαλα γιατί σκότωσε τη μητέρα του

Marc: Τι παίρνουν και από ποιους Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού

Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Thema Insights

ALTERLIFE: €18 εκατ. επενδύσεις σε δύο χρόνια – 14 υπερσύγχρονα νέα γυμναστήρια και επέκταση σε 6 υφιστάμενα

ALTERLIFE: €18 εκατ. επενδύσεις σε δύο χρόνια – 14 υπερσύγχρονα νέα γυμναστήρια και επέκταση σε 6 υφιστάμενα

Με 51 ιδιόκτητα και 39 συνεργαζόμενα γυμναστήρια και πάνω από 150.000 ενεργά μέλη, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υπηρεσιών λιανικής στην Ελλάδα.

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης