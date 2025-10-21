Στις καλένδες η συνάντηση Λαβρόφ με Ρούμπιο - Όχι σε επικοινωνιακό σόου, λέει η Ζαχάροβα, δεν αναφέρεται σε ημερομηνία για το ραντεβού των δύο ΥΠΕΞ
Στις καλένδες η συνάντηση Λαβρόφ με Ρούμπιο - Όχι σε επικοινωνιακό σόου, λέει η Ζαχάροβα, δεν αναφέρεται σε ημερομηνία για το ραντεβού των δύο ΥΠΕΞ
Σύμφωνα με Γερμανό αξιωματούχο, που μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, η συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου στη Βουδαπέστη
Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ενδέχεται να συναντηθεί με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στις 30 Οκτωβρίου στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times, που επικαλείται Γερμανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.
Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι υπάρχει «προσδοκία» πως ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν θα παρουσιάσει τα σχέδιά του πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και το ενδεχόμενο μιας ξεχωριστής συνάντησης μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και του Αμερικανού Προέδρου, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάτι επίσημα.
Ο Γερμανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι τόσο ο Λαβρόφ όσο και ο Ρούμπιο αναμένεται να φτάσουν στη Βουδαπέστη στις 30 Οκτωβρίου.
Σε σχόλιό της για το συγκεκριμένο δημοσίευμα, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στο πρακτορείο Tass ότι η Μόσχα θα δημοσιοποιήσει αμέσως πληροφορίες για τη συνάντηση μόλις υπάρξουν επίσημα δεδομένα. Παράλληλα, κάλεσε να μη δοθεί έκταση σε ένα «επικοινωνιακό σόου».
Νεότερο δημοσίευμα των FT, δε, δεν αναφέρεται στην 30ή Οκτωβρίου ως ημερομηνία πιθανής συνάντησης, τονίζει ωστόσο ότι οι Λαβρόφ και Ρούμπιο συμφώνησαν, σε τηλεφωνική τους επικοινωνία, να συνεχίσουν τον διάλογο, αν και δεν κατέληξαν σε συγκεκριμένη ημερομηνία για το τετ-α-τετ τους.
Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το Reuters, η συνάντηση μεταξύ Ρούμπιο και Λαβρόφ είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα ξεκινήσουν εργασίες προετοιμασίας για τη διοργάνωση της επικείμενης συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη.
Ειδήσεις σήμερα:
Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι υπάρχει «προσδοκία» πως ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν θα παρουσιάσει τα σχέδιά του πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και το ενδεχόμενο μιας ξεχωριστής συνάντησης μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και του Αμερικανού Προέδρου, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάτι επίσημα.
Ο Γερμανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι τόσο ο Λαβρόφ όσο και ο Ρούμπιο αναμένεται να φτάσουν στη Βουδαπέστη στις 30 Οκτωβρίου.
Σε σχόλιό της για το συγκεκριμένο δημοσίευμα, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στο πρακτορείο Tass ότι η Μόσχα θα δημοσιοποιήσει αμέσως πληροφορίες για τη συνάντηση μόλις υπάρξουν επίσημα δεδομένα. Παράλληλα, κάλεσε να μη δοθεί έκταση σε ένα «επικοινωνιακό σόου».
Νεότερο δημοσίευμα των FT, δε, δεν αναφέρεται στην 30ή Οκτωβρίου ως ημερομηνία πιθανής συνάντησης, τονίζει ωστόσο ότι οι Λαβρόφ και Ρούμπιο συμφώνησαν, σε τηλεφωνική τους επικοινωνία, να συνεχίσουν τον διάλογο, αν και δεν κατέληξαν σε συγκεκριμένη ημερομηνία για το τετ-α-τετ τους.
Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το Reuters, η συνάντηση μεταξύ Ρούμπιο και Λαβρόφ είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα ξεκινήσουν εργασίες προετοιμασίας για τη διοργάνωση της επικείμενης συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη.
Ειδήσεις σήμερα:
Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα