Στις καλένδες η συνάντηση Λαβρόφ με Ρούμπιο - Όχι σε επικοινωνιακό σόου, λέει η Ζαχάροβα, δεν αναφέρεται σε ημερομηνία για το ραντεβού των δύο ΥΠΕΞ