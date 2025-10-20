Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν να έρθει στην Ευρώπη μόνο για να υπογράψει μια εκεχειρία, λέει το Παρίσι

Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη για συνομιλίες για την Ουκρανία
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να έρθει στην Ευρώπη μόνον αν είναι να υπογράψει μια άμεση και άνευ όρων εκεχειρία στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, για συνομιλίες για την Ουκρανία.
«Είναι χρήσιμο για τις αρχές των ΗΠΑ να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στον διάλογο με τις ρωσικές αρχές. Ωστόσο η αναγγελθείσα επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νόημα μόνον αν οδηγήσει σε μια άμεση και άνευ όρων εκεχειρία», σημείωσε ο Μπαρό πριν από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.
Σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών κεφαλαίων στην ΕΕ για την αγορά αμυντικού εξοπλισμού προς το Κίεβο, μέσω του λεγόμενου «δανείου επανορθώσεων» που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό τόνισε ότι, όταν εγκριθεί αυτό το δάνειο προς την Ουκρανία, θα της επιτρέψει να αντισταθεί για τουλάχιστον τρία χρόνια. «Πιστεύω ότι κινούμαστε προς μια λύση που θα αποτελέσει σημείο καμπής στη σύγκρουση», δήλωσε ο Μπαρό, προσθέτοντας ότι αυτή η λύση θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αντιμετωπίσει αξιόπιστα την επιθετικότητα της Ρωσίας και να προετοιμαστεί για μια κατάπαυση του πυρός και μια ειρηνευτική συμφωνία, την οποία θα εγγυηθεί η «Συμμαχία των προθύμων» υπό την ηγεσία της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας.
