Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν να έρθει στην Ευρώπη μόνο για να υπογράψει μια εκεχειρία, λέει το Παρίσι

Ο Ρώσος πρόεδροςθα πρέπει να έρθει στην Ευρώπη μόνον αν είναι να υπογράψει μια άμεση και άνευ όρων εκεχειρία στην, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της ΓαλλίαςΟ πρόεδρος των ΗΠΑδήλωσε την Πέμπτη ότι θα συναντηθεί σύντομα με τονστη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, για συνομιλίες για την Ουκρανία.«Είναι χρήσιμο για τις αρχές των ΗΠΑ να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στον διάλογο με τις ρωσικές αρχές. Ωστόσο η αναγγελθείσα επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νόημα μόνον αν οδηγήσει σε μια άμεση και άνευ όρων εκεχειρία», σημείωσε ο Μπαρό πριν από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.Σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών κεφαλαίων στην ΕΕ για την αγορά αμυντικού εξοπλισμού προς το Κίεβο, μέσω του λεγόμενου «δανείου επανορθώσεων» που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οτόνισε ότι, όταν εγκριθεί αυτό το δάνειο προς την Ουκρανία, θα της επιτρέψει να αντισταθεί για τουλάχιστον τρία χρόνια. «Πιστεύω ότι κινούμαστε προς μια λύση που θα αποτελέσει σημείο καμπής στη σύγκρουση», δήλωσε ο, προσθέτοντας ότι αυτή η λύση θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αντιμετωπίσει αξιόπιστα την επιθετικότητα της Ρωσίας και να προετοιμαστεί για μια κατάπαυση του πυρός και μια ειρηνευτική συμφωνία, την οποία θα εγγυηθεί ηυπό την ηγεσία της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας.