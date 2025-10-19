Αυτή είναι η αίθουσα του Απόλλωνα που χτύπησαν οι διαρρήκτες στο Λούβρο - Το χρυσό αριστούργημα του «Βασιλιά Ήλιου», δείτε βίντεο
Ο συγκεκριμένος χώρος του μουσείου συνδυάζει ζωγραφική, γλυπτική και χρυσή διακόσμηση - Ήταν έμπνευση του Λουδοβίκου ΙΔ΄ τον 17ο αιώνα, καθώς ήθελε να συνδέσει την εξουσία του με τον θεό Απόλλωνα
Μέσα σε επτά λεπτά τρεις κουκουλοφόροι άρπαξαν εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από τη συλλογή του Ναπολέοντα, τα οποία ήταν εκθέματα στην αίθουσα του Απόλλωνα στο μουσείο του Λούβρου. Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές και ιστορικά σημαντικές αίθουσες του μουσείου που δημιουργήθηκε τον 17ο αιώνα.
Η συγκεκριμένη αίθουσα ήταν έμπνευση του Λουδοβίκος ΙΔ΄, που ήταν γνωστός ως ο «Βασιλιάς του Ήλιου», καθώς θέλησε να συνδέσει τη βασιλική του εξουσία με τη θεότητα του φωτός, τον Απόλλωνα.
Στο εσωτερικό της, οι κορυφαίοι καλλιτέχνες της εποχής — ανάμεσά τους οι ίδιοι που λίγα χρόνια αργότερα εργάστηκαν στην αίθουσα των Κατόπτρων στις Βερσαλλίες — φιλοτέχνησαν ένα αριστούργημα που συνδυάζει ζωγραφική, γλυπτική και χρυσή διακόσμηση.
Η επιβλητική οροφή της αίθουσας απεικονίζει τον Απόλλωνα και τον Λουδοβίκο ΙΔ΄ μέσα σε ένα λαμπρό σύμπαν φωτός, ενώ σήμερα εκεί φυλάσσονται τα διαμάντια του γαλλικού στέμματος, τα κοσμήματα της αυτοκρατορικής οικογένειας και τα βασιλικά κειμήλια — ανάμεσά τους το διάσημο διαμάντι «Régent» των 140 καρατίων.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, τρεις άνδρες που έφτασαν στο μουσείο με δύο σκούτερ εισήλθαν από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες. Φορώντας κουκούλες, χρησιμοποίησαν ένα ανυψωτικό μηχάνημα για να φτάσουν απευθείας στον πρώτο όροφο, στην αίθουσα του Απόλλωνα.
Μέσα σε επτά μόλις λεπτά, έσπασαν τα προστατευτικά τζάμια με αλυσοπρίονο και αφαίρεσαν εννέα αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας — κολιέ, διαδήματα και καρφίτσες που ανήκαν στη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας Ευγενίας. Οι δύο εισέβαλαν στην αίθουσα, ενώ ο τρίτος έμεινε έξω επιτηρώντας τη διαφυγή.
Η λεία τους δεν περιελάμβανε το περίφημο διαμάντι «Régent», το οποίο παραμένει ασφαλές, ωστόσο η ζημιά είναι τεράστια.
Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν ένα από τα κλοπιμαία έξω από το κτίριο του μουσείου — το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, κόσμημα ανυπολόγιστης αξίας, το οποίο είχε υποστεί ζημιές.
Πώς έγινε η ληστεία
