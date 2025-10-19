Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι - Πήραν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα

Τρεις οι δράστες, έσπασαν την τζαμαρία και μπήκαν μέσα στο μουσείο, χρησιμοποίησαν ακόμη και γερανό και αλυσοπρίονο - Δεν υπάρχουν τραυματίες - Το περίφημο Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια, δεν εκλάπη