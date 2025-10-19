Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι - Πήραν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα
Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι - Πήραν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα
Τρεις οι δράστες, έσπασαν την τζαμαρία και μπήκαν μέσα στο μουσείο, χρησιμοποίησαν ακόμη και γερανό και αλυσοπρίονο - Δεν υπάρχουν τραυματίες - Το περίφημο Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια, δεν εκλάπη
Ληστεία διαπιστώθηκε σήμερα το πρωί στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.
Την είδηση έκανε γνωστή η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, η οποία βρίσκεται στο μουσείο, το οποίο έκλεισε προκειμένου να γίνουν οι έρευνες της αστυνομίας. Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, οι δράστες χρησιμοποίησαν ακόμη και... γερανό και αλυσοπρίονο.
«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε στα social media η Ντατί.
Σύμφωνα με την Le Parisien, οι δράστες ήταν τρεις και φορούσαν κουκούλες προκειμένου να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους.
Μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονται εργασίες. Χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα για να φτάσουν απευθείας στην αίθουσα που είχαν στοχεύσει, στην γκαλερί του Απόλλωνα.
Αφού έσπασαν την τζαμαρία, οι δύο μπήκαν μέσα, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε έξω. Οι δράστες έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας: κολιέ, καρφίτσα, διάδημα.
Σύμφωνα με πηγή από το Λούβρο, το περίφημο Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια, δεν εκλάπη. Η ζημιά δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί.
Επί τόπου βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία ερευνά την υπόθεση.
Το μουσείο έχει κλείσει ενώ από τη ληστεία δε σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
Το Λούβρο είναι το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως, με τον αριθμό τους να φτάνει τα 9 εκατομμύρια το 2024, το 80% των οποίων ήταν αλλοδαποί.
Την είδηση έκανε γνωστή η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, η οποία βρίσκεται στο μουσείο, το οποίο έκλεισε προκειμένου να γίνουν οι έρευνες της αστυνομίας. Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, οι δράστες χρησιμοποίησαν ακόμη και... γερανό και αλυσοπρίονο.
Un cambriolage a eu lieu au Louvre ce matin.— Antoine Forestier (@a_forestier) October 19, 2025
Importante présence policière sur place.
La foule est tenue à distance.
Le musée restera fermé aujourd'hui. @BFMTV pic.twitter.com/E3Oo048ZQO
«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε στα social media η Ντατί.
Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours.— Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025
Σύμφωνα με την Le Parisien, οι δράστες ήταν τρεις και φορούσαν κουκούλες προκειμένου να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους.
Μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονται εργασίες. Χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα για να φτάσουν απευθείας στην αίθουσα που είχαν στοχεύσει, στην γκαλερί του Απόλλωνα.
Αφού έσπασαν την τζαμαρία, οι δύο μπήκαν μέσα, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε έξω. Οι δράστες έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας: κολιέ, καρφίτσα, διάδημα.
Σύμφωνα με πηγή από το Λούβρο, το περίφημο Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια, δεν εκλάπη. Η ζημιά δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί.
Επί τόπου βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία ερευνά την υπόθεση.
Το μουσείο έχει κλείσει ενώ από τη ληστεία δε σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025
∴
⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Κραυγαλέα fake news της αντιπολίτευσης περί γενικευμένης επιβολής της 13ωρης εργασίας - Ο νέος νόμος ωφελεί τους εργαζόμενους
Ανδρέας Τετέι: Από την Αλεπότρυπα και τα γήπεδα του Ελικώνα μέχρι την Κηφισιά και τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό
Ο Τραμπ ξαναχτυπά με AI βίντεο: Βασιλιάς σε μαχητικό βομβαρδίζει με περιττώματα τους διαδηλωτές του «No Kings»
Μητσοτάκης: Κραυγαλέα fake news της αντιπολίτευσης περί γενικευμένης επιβολής της 13ωρης εργασίας - Ο νέος νόμος ωφελεί τους εργαζόμενους
Ανδρέας Τετέι: Από την Αλεπότρυπα και τα γήπεδα του Ελικώνα μέχρι την Κηφισιά και τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό
Ο Τραμπ ξαναχτυπά με AI βίντεο: Βασιλιάς σε μαχητικό βομβαρδίζει με περιττώματα τους διαδηλωτές του «No Kings»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα