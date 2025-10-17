Η Ουγγαρία πρέπει να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνει το Βερολίνο
Η Ουγγαρία πρέπει να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνει το Βερολίνο
Παρότι η ουγγρική κυβέρνηση έχει δηλώσει την αποχώρησή της από τους κανονισμούς του ΔΠΔ, το νέο καθεστώς της δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από τον Απρίλιο του επόμενου έτους, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών
Η Ουγγαρία θα πρέπει να τηρήσει τους κανονισμούς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) σε περίπτωση συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο έδαφός της, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών. Ο υπουργός Γιόχαν Βάντεφουλ χαιρέτισε πάντως την προοπτική συνάντησης των δύο ηγετών, την οποία περιέγραψε ως «καλή εξέλιξη».
Παρότι η ουγγρική κυβέρνηση έχει δηλώσει την αποχώρησή της από τους κανονισμούς του ΔΠΔ, το νέο καθεστώς της δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από τον Απρίλιο του επόμενου έτους, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών. «Ως εκ τούτου, η Ουγγαρία παραμένει υποχρεωμένη να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν εάν ο Ρώσος πρόεδρος εισέλθει στη χώρα», πρόσθεσε.
Η Ουγγαρία πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συλλάβει τον Ρώσο πρόεδρο εάν έρθει στη Βουδαπέστη για μια σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Περιμένουμε επίσης τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με σεβασμό», δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη, επισημαίνοντας ότι η ουγγρική κυβέρνηση εγγυάται στον Ρώσο πρόεδρο την απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο από την Ουγγαρία και την επιτυχή διεξαγωγή των διαπραγματεύσεών του. Δεν απαιτείται συντονισμός με κανέναν για αυτό, «γιατί είμαστε μια κυρίαρχη χώρα», συνέχισε ο υπουργός.
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν. «Νομίζω ότι είναι ουσιαστικά μια καλή εξέλιξη το γεγονός ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται επιτέλους», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ και τόνισε ότι θεωρεί τη συνάντηση ως προάγγελο των συνομιλιών που θα πρέπει στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Παρότι η ουγγρική κυβέρνηση έχει δηλώσει την αποχώρησή της από τους κανονισμούς του ΔΠΔ, το νέο καθεστώς της δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από τον Απρίλιο του επόμενου έτους, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών. «Ως εκ τούτου, η Ουγγαρία παραμένει υποχρεωμένη να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν εάν ο Ρώσος πρόεδρος εισέλθει στη χώρα», πρόσθεσε.
Η Ουγγαρία πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συλλάβει τον Ρώσο πρόεδρο εάν έρθει στη Βουδαπέστη για μια σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Περιμένουμε επίσης τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με σεβασμό», δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη, επισημαίνοντας ότι η ουγγρική κυβέρνηση εγγυάται στον Ρώσο πρόεδρο την απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο από την Ουγγαρία και την επιτυχή διεξαγωγή των διαπραγματεύσεών του. Δεν απαιτείται συντονισμός με κανέναν για αυτό, «γιατί είμαστε μια κυρίαρχη χώρα», συνέχισε ο υπουργός.
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν. «Νομίζω ότι είναι ουσιαστικά μια καλή εξέλιξη το γεγονός ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται επιτέλους», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ και τόνισε ότι θεωρεί τη συνάντηση ως προάγγελο των συνομιλιών που θα πρέπει στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα