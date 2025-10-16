Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα πιθανόν θα ανοίξει την Κυριακή, λέει το Ισραήλ
Ο ΟΗΕ και μεγάλες μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούν να ανοίξει το πέρασμα καθώς η Λωρίδα της Γάζας βιώνει μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση
Πιθανότατα την Κυριακή θα ανοίξει εκ νέου η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε σήμερα Πέμπτη από τη Νάπολη της Ιταλίας ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ
«Κάνουμε όλες τις προετοιμασίες και τις συμφωνίες για αυτό. Ελπίζω ότι θα είναι ανοιχτή, με τον τρόπο που θα μπορέσει να ανοίξει» είπε ο Σάαρ στο περιθώριο της MED Dialogues που φιλοξενείται στη Νάπολη.
Οι ισραηλινές Αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι η ακριβής ημερομηνία επαναλειτουργίας της διάβασης θα γίνει γνωστή «σε μεταγενέστερο χρόνο».
Ο ΟΗΕ και μεγάλες μη κυβερνητικές οργανώσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας ζητούν να ανοίξει η Ράφα καθώς η Λωρίδα της Γάζας βιώνει μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς.
Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου προβλέπει το άνοιγμα της διάβασης μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Ωστόσο η Χαμάς, μολονότι απελευθέρωσε εγκαίρως τους 20 εν ζωή ομήρους, δεν παρέδωσε στο Ισραήλ όλους τους νεκρούς που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.
