Μπλόκο στην υιοθεσία μαύρων γατιών σε πόλη της Ισπανίας λόγω Χάλογουιν
Τα αιτήματα υιοθεσίας μαύρων γάτων στην Τεράσα αυξάνονται κάθε χρόνο όταν πλησιάζει το Χάλογουιν καθώς τα ζώα χρησιμοποιούνται «στο πλαίσιο τελετών» ή ως «διακόσμηση»
Μία πόλη της Καταλονίας ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει προσωρινά την υιοθεσία μαύρων γάτων, πριν από το Χάλογουιν, ώστε να μην χρησιμοποιηθούν σε τυχόν «αποκρουστικές τελετές» κατά τη διάρκεια αυτής της γιορτής, στις 31 Οκτωβρίου.
Όλα τα αιτήματα για υιοθεσία μαύρων γατιών, που συχνά θεωρούνται φορείς κακοτυχίας στη λαϊκή κουλτούρα, θα απορρίπτονται μέχρι τις 10 Νοεμβρίου ώστε να αποφευχθούν «ενδεχόμενοι κίνδυνοι (…) που συνδέονται με προλήψεις, με τελετές ή και με ανεύθυνη χρήση» τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας προστασίας ζώων της Τεράσα.
Η πόλη των 200.000 κατοίκων, στα βορειοδυτικά της Βαρκελώνης, εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη στις 6 Οκτωβρίου «επειδή πλησιάζει η περίοδος του Χάλογουιν και ακολουθώντας τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζουν διάφορες οργανώσεις για την προστασία των ζώων».
Σύμφωνα με τον Νοέλ Ντούκε, τον δημοτικό σύμβουλο που είναι αρμόδιος για την ευημερία των ζώων, τα αιτήματα υιοθεσίας μαύρων γάτων αυξάνονται κάθε χρόνο όταν πλησιάζει το Χάλογουιν καθώς τα ζώα χρησιμοποιούνται «στο πλαίσιο τελετών» ή ως «διακόσμηση» στη γιορτή. Οι τοπικές αρχές «δεν μπορούσαν να κλείσουν τα μάτια» απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, εκτίμησε ο Ντούκε, ο οποίος στο προφίλ του στο Facebook εικονίζεται να κρατάει μια κοκκινόξανθη γάτα.
Στην Ισπανία, οι ενώσεις για την προστασία των ζώων προειδοποιούν συχνά ότι οι γάτες μπορεί να τραυματιστούν, να σκοτωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σαν «αξεσουάρ» κατά τη γιορτή του Χάλογουιν.
Η υπηρεσία προστασίας ζώων της Τεράσα σημείωσε ωστόσο ότι μπορεί να υπάρξουν και εξαιρέσεις σε αυτήν την προσωρινή απαγόρευση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια του γατιού.
Οι διαδικασίες υιοθεσίας των μαύρων γάτων θα ξαναρχίσουν κανονικά τον Νοέμβριο, μετά το Χάλογουιν. Δεν αποκλείεται πάντως να επιβληθεί ξανά κάποια απαγόρευση στο μέλλον.
Στην πόλη ζουν περίπου 10.000 γάτες, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή.
