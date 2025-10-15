Βρογχίτιδα ταλαιπωρεί τον Νετανιάχου, λέει το γραφείο του - «Αν είναι άρρωστος, γιατί επισκέφτηκε τους ομήρους;» ρωτούν οι οικογένειες
Βρογχίτιδα ταλαιπωρεί τον Νετανιάχου, λέει το γραφείο του - «Αν είναι άρρωστος, γιατί επισκέφτηκε τους ομήρους;» ρωτούν οι οικογένειες
Ο Νετανιάχου ζήτησε να ολοκληρωθεί νωρίτερα η ακροαματική διαδικασία για τη δίκη του, λόγω της ασθένειάς του
Από βρογχίτιδα ταλαιπωρείται ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, το οποίο διευκρίνισε ότι «η κατάσταση δεν εγκυμονεί κίνδυνο ούτε για τον ίδιο ούτε για τους γύρω του».
Όπως ανακοινώθηκε, ο Νετανιάχου ακύρωσε το πρόγραμμά του για σήμερα και ζήτησε να ολοκληρωθεί νωρίτερα η ακροαματική διαδικασία για τη δίκη του, ώστε να επιστρέψει στο σπίτι του για ανάρρωση.
Χθες το βράδυ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισκέφθηκε τους απελευθερωμένους ομήρους που νοσηλεύονται στο Ιατρικό Κέντρο Ράμπιν. Ο καθηγητής Χαγκάι Λεβίν, γιατρός του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, άσκησε κριτική στην επίσκεψη, αφού ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στην ασθένειά του στο δικαστήριο. «Αν ο Νετανιάχου έχει ένα κρυολόγημα που επιμένει, όπως ισχυρίστηκε σήμερα στο δικαστήριο, γιατί επισκέφθηκε χθες ανθρώπους που επέζησαν της αιχμαλωσίας και έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό, θέτοντάς τους σε κίνδυνο;» έγραψε ο Λεβίν στην πλατφόρμα Χ.
Ο 75χρονος Νετανιάχου έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Τον περασμένο Δεκέμβριο υποβλήθηκε σε αφαίρεση προστάτη, ενώ τον Μάρτιο του 2024 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κήλη. Τον ίδιο μήνα απουσίασε από τα καθήκοντά του για αρκετές ημέρες λόγω γρίπης.
Το 2023 υποβλήθηκε σε επέμβαση για την τοποθέτηση βηματοδότη, έπειτα από καρδιακό επεισόδιο.
