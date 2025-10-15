Ο Νετανιάχου ζήτησε να ολοκληρωθεί νωρίτερα η δίκη του για διαφθορά επειδή είναι άρρωστος
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Δίκη Διαφθορά

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιατρός του συνέστησε να ξεκουραστεί για μερικές ημέρες ή τουλάχιστον να περιορίσει τις ώρες εργασίας του

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι έχει ένα επίμονο κρυολόγημα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Τελ Αβίβ, ζητώντας να ολοκληρωθεί νωρίτερα η ακροαματική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε πως ταλαιπωρείται από βήχα και ένα κρυολόγημα που «αρνείται να περάσει», όπως χαρακτηριστικά είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιατρός του συνέστησε να ξεκουραστεί για μερικές ημέρες ή τουλάχιστον να περιορίσει τις ώρες εργασίας του.

Η ακρόαση είχε αρχικά προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 4:30 το απόγευμα, ωστόσο ο Νετανιάχου ζήτησε γύρω στο μεσημέρι να συνεχίσει την κατάθεσή του μόνο για ακόμη μία ή δύο ώρες. Το αίτημά του έγινε δεκτό από τους δικαστές, οι οποίοι συμφώνησαν να ολοκληρωθεί η διαδικασία νωρίτερα.

