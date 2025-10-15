Ο Τραμπ παρασημοφόρησε τον δολοφονημένο Κερκ με το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας και τον σύγκρινε με τον... Σωκράτη - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντοναλντ Τραμπ Τσάρλι Κερκ Λευκός Οίκος Μετάλλιο

Ο Τραμπ παρασημοφόρησε τον δολοφονημένο Κερκ με το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας και τον σύγκρινε με τον... Σωκράτη - Δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός πρόεδρος απένειμε  μεταθανάτια την κορυφαία πολιτική διάκριση της χώρας στον συντηρητικό ακτιβιστή σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο - Το μετάλλιο παρέλαβε η Έρικα Κερκ

Ο Τραμπ παρασημοφόρησε τον δολοφονημένο Κερκ με το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας και τον σύγκρινε με τον... Σωκράτη - Δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρασημοφόρησε χθες Τρίτη μεταθανάτια τον σύμμαχό του Τσάρλι Κερκ, υπερσυντηρητικό ίνφλουενσερ – διαμορφωτή της κοινής γνώμης – που δολοφονήθηκε τη 10η Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης, απονέμοντάς του την κορυφαία αμερικανική πολιτική διάκριση, το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έκρινε ότι ο νέος, που σκοτώθηκε από σφαίρα σε ηλικία 31 ετών, έγινε «μάρτυρας της αλήθειας και της ελευθερίας», που μπορεί να συγκριθεί κατά την άποψή του με τον Σωκράτη, τον Άγιο Πέτρο τον Αβραάμ Λίνκολν και τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.



Στάθηκε στον πολύ ενεργό ρόλο του χριστιανού εθνικιστή στην κινητοποίηση της αμερικανικής νεολαίας υπέρ του ενόψει των περυσινών προεδρικών εκλογών.

Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια τελετής στους κήπους του Λευκού Οίκου, καταφέρθηκε επίσης εναντίον πολιτικού χώρου που βρίσκεται πλέον μόνιμα στο ρητορικό στόχαστρό του, την άκρα αριστερά, που ακολουθεί κατ’ αυτόν «την ιδεολογία του διαβόλου».



Κλείσιμο
«Βλέπουμε λεγεώνες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς να διαπράττουν βίαιες ενέργειες», διαβεβαίωσε ο Τραμπ, που διέταξε να αναπτυχθεί ο στρατός σε διάφορες πόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, αψηφώντας την εναντίωση τοπικών αξιωματούχων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διατείνεται πως η πολιτική βία στις ΗΠΑ δεν οφείλεται παρά στην αριστερά. Ουδέποτε αναφέρεται σε επιθέσεις εναντίον προσωπικοτήτων των δημοκρατικών.



Η σύζυγος του δολοφονημένου οπαδού του Τραμπ παρέλαβε την τιμητική διάκριση εξ ονόματος του θανόντα και εκφώνησε ομιλία που διέκοψε επανειλημμένα για να συγκρατήσει τα συναισθήματά τους.

«Σε όλους όλοι μας βλέπουν. Αυτή δεν είναι τελετή, είναι φύλλο πορείας», είπε η Έρικα Κερκ, που διαδέχθηκε τον εκλιπόντα σύζυγό της στην ηγεσία της οργάνωσης νεολαίας της ριζοσπαστικής δεξιάς Turning Point USA.

«Η αποστολή του δεν πέθανε μαζί του», είπε επίσης.



Η χώρα του Τσάρλι Κερκ είπε επίσης πως αν ο σύζυγός της ζούσε «πιθανόν θα έθετε υποψηφιότητα» σε προεδρικές εκλογές στο μέλλον.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του τραμπιστή ίνφλουενσερ, ο Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών, αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου. Η προσαγωγή του ενώπιον της δικαιοσύνης αναμένεται να γίνει την 30ή Οκτωβρίου.

Παράλληλα, από την πλευρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες πως ακύρωσε τις βίζες τουλάχιστον έξι αλλοδαπών που βρίσκονταν στις ΗΠΑ, διότι κατ’ αυτό «πανηγύρισαν την ειδεχθή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ», αναρτώντας μέσω X αποσπάσματα των ενοχοποιητικών μηνυμάτων που τους αποδίδει.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ακυρώσει σε πολλές περιπτώσεις θεωρήσεις διαβατηρίων εξαιτίας πολιτικών απόψεων των δικαιούχων, πρακτική τουλάχιστον αμφιλεγόμενη την οποία όμως υπερασπίζεται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο — ιδίως φοιτητών που εκφράστηκαν υπέρ των Παλαιστινίων.

Μετά τον φόνο του Τσάρλι Κερκ, πολλοί Αμερικανοί που επέκριναν το θύμα μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης έμαθαν πως απολύθηκαν από τις δουλειές τους εξαιτίας σχολίων τους για την υπόθεση.




Ειδήσεις σήμερα:

Δώσε μου χρήματα γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά, εκβίαζε ο 22χρονος τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ - Όλα όσα υποστηρίζει ο συνεργός

Έρευνα: Γιατί έχουμε τόσα αυτοάνοσα; Οι Νομπελίστες γιατροί ξεκλείδωσαν τον μηχανισμό γένεσής τους

Ποιος και πώς «έφαγε» τον Bobby the Greek στον Καναδά - Τον παρακολουθούσαν πέντε περιπολικά με δέκα αστυνομικούς
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης