Ο Τραμπ παρασημοφόρησε τον δολοφονημένο Κερκ με το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας και τον σύγκρινε με τον... Σωκράτη - Δείτε βίντεο

Η σύζυγος του δολοφονημένου οπαδού του Τραμπ παρέλαβε την τιμητική διάκριση εξ ονόματος του θανόντα και εκφώνησε ομιλία που διέκοψε επανειλημμένα για να συγκρατήσει τα συναισθήματά τους.«Σε όλους όλοι μας βλέπουν. Αυτή δεν είναι τελετή, είναι φύλλο πορείας», είπε η Έρικα Κερκ, που διαδέχθηκε τον εκλιπόντα σύζυγό της στην ηγεσία της οργάνωσης νεολαίας της ριζοσπαστικής δεξιάς Turning Point USA.«Η αποστολή του δεν πέθανε μαζί του», είπε επίσης.Η χώρα του Τσάρλι Κερκ είπε επίσης πως αν ο σύζυγός της ζούσε «πιθανόν θα έθετε υποψηφιότητα» σε προεδρικές εκλογές στο μέλλον.Ο φερόμενος ως δολοφόνος του τραμπιστή ίνφλουενσερ, ο Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών, αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου. Η προσαγωγή του ενώπιον της δικαιοσύνης αναμένεται να γίνει την 30ή Οκτωβρίου.Παράλληλα, από την πλευρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες πως ακύρωσε τις βίζες τουλάχιστον έξι αλλοδαπών που βρίσκονταν στις ΗΠΑ, διότι κατ’ αυτό «πανηγύρισαν την ειδεχθή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ», αναρτώντας μέσω X αποσπάσματα των ενοχοποιητικών μηνυμάτων που τους αποδίδει.Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ακυρώσει σε πολλές περιπτώσεις θεωρήσεις διαβατηρίων εξαιτίας πολιτικών απόψεων των δικαιούχων, πρακτική τουλάχιστον αμφιλεγόμενη την οποία όμως υπερασπίζεται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο — ιδίως φοιτητών που εκφράστηκαν υπέρ των Παλαιστινίων.Μετά τον φόνο του Τσάρλι Κερκ, πολλοί Αμερικανοί που επέκριναν το θύμα μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης έμαθαν πως απολύθηκαν από τις δουλειές τους εξαιτίας σχολίων τους για την υπόθεση.