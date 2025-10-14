Ο Τραμπ μίλησε ξανά για τον Ερντογάν: Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία - Τον σέβεται ο Πούτιν
«Τον σέβεται η Ρωσία. Για την Ουκρανία δεν μπορώ να σας πω. Βλέπετε τα πηγαίνω καλύτερα με τους σκληρούς όχι με τους αδύναμους» ήταν η απάντηση που έδωσε ο Τραμπ για τον Ερντογάν
Όπως ακούγεται στο ηχητικό απόσπασμα, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο Τούρκος ομόλογός του θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.
«Ναι μπορεί. Τον σέβεται η Ρωσία. Για την Ουκρανία δεν μπορώ να σας πω αλλά τον σέβεται ο Πούτιν και είναι φίλος μου. Βλέπετε τα πηγαίνω καλύτερα με τους σκληρούς όχι με τους αδύναμους» ήταν η απάντηση που έδωσε ο Τραμπ για τον Ερντογάν
🚨🇺🇸🇹🇷 TRUMP: ERDOGAN’S TOUGH, PUTIN RESPECTS HIM, AND I GET IT— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 14, 2025
Reporter:
" Particularly Erdogan, could they also help in the war between Russia and Ukraine?”
Trump:
“Yeah, Erdogan can.
He’s respected by Russia.
Ukraine, I can’t tell you about, but he is respected by… https://t.co/UDPHgeHBcK pic.twitter.com/1I6K2Sx5gl
Ο Τραμπ είχε μιλήσει με κολακευτικά λόγια για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πριν τις υπογραφές του συμφώνου για την ειρήνη στη Γάζα την Δευτέρα, με δεδομένο πως η Τουρκία είναι μια από τις τέσσερις εγγυήτριες δυνάμεις (ΗΠΑ, Αίγυπτος και Κατάρ οι υπόλοιπες).
«Ο Ερντογάν διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο. Είναι πολύ πιο ισχυρός από ό,τι αφήνει να εννοηθεί. Έχει κερδίσει πολλές συγκρούσεις, αλλά δεν θέλει να του αποδοθούν τα εύσημα. Θέλει να τον αφήσουν ήσυχο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Τούρκο ομόλογό του.
Trump on Erdogan:— Clash Report (@clashreport) October 13, 2025
Erdogan has one of the most powerful armies in the world. He is much more powerful than he lets known.
He won many conflicts but he does not want any credit. He wants to be left alone.
He’s a tough cookie, but he’s my friend and always there when I need him.… pic.twitter.com/L18J6QbMt3
«Είναι σκληρός, αλλά είναι φίλος μου και πάντα εκεί όταν τον χρειάζομαι. Όταν το ΝΑΤΟ έχει προβλήματα μαζί του, με καλούν. Μιλάω στον Ερντογάν και ποτέ δεν απογοητεύει. Είναι καταπληκτικός. Σ' ευχαριστώ για τη φιλία σου. Σε ευχαριστώ πολύ και δώσε χαιρετίσματα στην όμορφη σύζυγό σου» πρόσθεσε.
Διακήρυξη Τραμπ για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία: «Συμφωνία για τη Γάζα» με στόχο τη σταθερότητα και την ανοικοδόμηση
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η χυλόπιτα, η έγκριση της μητέρας του και η επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο
Αγνώριστοι μετά από δύο χρόνια στα χέρια της Χαμάς oι Ισραηλινοί όμηροι που επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr