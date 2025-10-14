Ο Τραμπ μίλησε ξανά για τον Ερντογάν: Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία - Τον σέβεται ο Πούτιν
Ο Τραμπ μίλησε ξανά για τον Ερντογάν: Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία - Τον σέβεται ο Πούτιν

«Τον σέβεται η Ρωσία. Για την Ουκρανία δεν μπορώ να σας πω. Βλέπετε τα πηγαίνω καλύτερα με τους σκληρούς όχι με τους αδύναμους» ήταν η απάντηση που έδωσε ο Τραμπ για τον Ερντογάν

Ερώτηση για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο να μπει τέλος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας δέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πτήση επιστροφής του στην Ουάσινγκτον.

Όπως ακούγεται στο ηχητικό απόσπασμα, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο Τούρκος ομόλογός του θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

«Ναι μπορεί. Τον σέβεται η Ρωσία. Για την Ουκρανία δεν μπορώ να σας πω αλλά τον σέβεται ο Πούτιν και είναι φίλος μου. Βλέπετε τα πηγαίνω καλύτερα με τους σκληρούς όχι με τους αδύναμους» ήταν η απάντηση που έδωσε ο Τραμπ για τον Ερντογάν


Ο Τραμπ είχε μιλήσει με κολακευτικά λόγια για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πριν τις υπογραφές του συμφώνου για την ειρήνη στη Γάζα την Δευτέρα, με δεδομένο πως η Τουρκία είναι μια από τις τέσσερις εγγυήτριες δυνάμεις (ΗΠΑ, Αίγυπτος και Κατάρ οι υπόλοιπες).

«Ο Ερντογάν διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο. Είναι πολύ πιο ισχυρός από ό,τι αφήνει να εννοηθεί. Έχει κερδίσει πολλές συγκρούσεις, αλλά δεν θέλει να του αποδοθούν τα εύσημα. Θέλει να τον αφήσουν ήσυχο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Τούρκο ομόλογό του.



«Είναι σκληρός, αλλά είναι φίλος μου και πάντα εκεί όταν τον χρειάζομαι. Όταν το ΝΑΤΟ έχει προβλήματα μαζί του, με καλούν. Μιλάω στον Ερντογάν και ποτέ δεν απογοητεύει. Είναι καταπληκτικός. Σ' ευχαριστώ για τη φιλία σου. Σε ευχαριστώ πολύ και δώσε χαιρετίσματα στην όμορφη σύζυγό σου» πρόσθεσε.

