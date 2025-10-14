Ο Τραμπ μίλησε ξανά για τον Ερντογάν: Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία - Τον σέβεται ο Πούτιν

«Τον σέβεται η Ρωσία. Για την Ουκρανία δεν μπορώ να σας πω. Βλέπετε τα πηγαίνω καλύτερα με τους σκληρούς όχι με τους αδύναμους» ήταν η απάντηση που έδωσε ο Τραμπ για τον Ερντογάν