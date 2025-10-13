Βίντεο: Οι Ισραηλινοί «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς και επανενώθηκαν, δύο χρόνια μετά την απαγωγή τους από το φεστιβάλ Nova
Βίντεο: Οι Ισραηλινοί «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς και επανενώθηκαν, δύο χρόνια μετά την απαγωγή τους από το φεστιβάλ Nova
Συγκινητικές εικόνες δείχνουν το ζευγάρι που αποκαλείται «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» να είναι επιτέλους μαζί, 738 ημέρες μετά την 7η Οκτωβρίου 2023
Η διασωθείσα όμηρος Νόα Αργκαμάνι επανενώθηκε με τον σύντροφό της, Αβινατάν Ορ, 738 μετά την απαγωγή τους από μέλη της Χαμάς από το φεστιβάλ Nova.
Συγκινητικές εικόνες δείχνουν το ζευγάρι που αποκαλείται «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» να είναι επιτέλους μαζί, δύο χρόνια μετά την άσχημη χωριστή τους διαδρομή στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με την Daily Mail. Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media, η Νόα και ο Αβινατάν χαμογελούν, αγκαλιάζονται και στη συνέχεια φιλιούνται.
Η 27χρονη Νόα είχε απομακρυνθεί βίαια από τον 32χρονο Αβινατάν με μια μοτοσικλέτα, σε μια συγκλονιστική εικόνα που έγινε viral και κατέληξε να συμβολίζει τη φρικαλεότητα εκείνης της ημέρας. «Μην με σκοτώσετε!», φώναζε ενώ προσπαθούσε να φτάσει στον Ορ.
Η Νόα είχε διασωθεί σε μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα τον Ιούνιο του 2024, μαζί με άλλους τρεις ομήρους.
Ο Αβινατάν έκανε σχέδια με την Νόα να συγκατοικήσουν πριν την απαγωγή τους. Είχαν περάσει ώρες κρυμμένοι, αφού προσπάθησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο και τους ανακάλυψε η Χαμάς. Ή, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν την ευκαιρία να διαφύγουν, αλλά δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τη φίλη του «στα χέρια των τεράτων», όπως είπε η μητέρα του Αβινατάν, Ντίντζα Ορ, στην εφημερίδα Jewish Chronicle.
«Σκέφτηκα τι θα είχε συμβεί αν είχε δραπετεύσει, αλλά ξέρω ότι δεν θα συγχωρούσε ποτέ τον εαυτό του. Δεν θα μπορούσε να ζήσει με τον εαυτό του. Ήταν πολύ πιστός και είμαι περήφανη γι' αυτό», είχε δηλώσει.
Λίγες ώρες πριν την επίθεση στο φεστιβάλ, καθώς οι πύραυλοι και οι σειρήνες ηχούσαν, ο Ορ έλεγε στη Νόα σύμφωνα με την μητέρα του: «Είμαι τόσο χαρούμενος που δεν είσαι από τα κορίτσια που φοβούνται μερικούς πυραύλους».
Ο 32χρονος ηλεκτρολόγος μηχανικός προέρχεται από μία οικογένεια με ακόμα έξι αδέρφια και αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν. Η οικογένειά του έχει λάβει αρκετές ενδείξεις ότι είναι ζωντανός κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του.
Σύμφωνα με την Jerusalem Post, o αδελφός του Αβινατάν, Μόσε, τον περιέγραψε ως έναν παθιασμένο οικογενειάρχη και εξαιρετικό μάγειρα. Όταν η είδηση της εισβολής της Χαμάς έφτασε στον Μόσε, είπε στους δημοσιογράφους ότι ήξερε ότι κάτι είχε συμβεί στον Ορ, και έτσι έψαξε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για οποιοδήποτε σημάδι του αδελφού του. Τελικά βρήκε το βίντεο με την απαγωγή και έτσι έμαθε για την τύχη του αδελφού του.
Η μητέρα του Αβινατάν δεν είχε συνειδητοποιήσει πως ο γιος της είχε πέσει θύμα απαγωγής ενώ βρισκόταν στο φεστιβάλ Nova. Τελικά, την ξύπνησαν από τον ύπνο δύο από τα παιδιά της, τα οποία την ενημέρωσαν για τα νέα.
«Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν αυτό που νιώθει μια μητέρα, αυτό που ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Είναι σαν να σε χτυπάει κεραυνός, αλλά από όλες τις κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Τότε όλο το φως μέσα σου εξαφανίζεται και το σκοτάδι σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σκέψεις, δεν υπάρχουν συναισθήματα, δεν υπάρχει αέρας, δεν υπάρχει τίποτα. Απλά τίποτα», είχε πει.
Ειδήσεις σήμερα:
Συγκινητικές εικόνες δείχνουν το ζευγάρι που αποκαλείται «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» να είναι επιτέλους μαζί, δύο χρόνια μετά την άσχημη χωριστή τους διαδρομή στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με την Daily Mail. Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media, η Νόα και ο Αβινατάν χαμογελούν, αγκαλιάζονται και στη συνέχεια φιλιούνται.
Η 27χρονη Νόα είχε απομακρυνθεί βίαια από τον 32χρονο Αβινατάν με μια μοτοσικλέτα, σε μια συγκλονιστική εικόνα που έγινε viral και κατέληξε να συμβολίζει τη φρικαλεότητα εκείνης της ημέρας. «Μην με σκοτώσετε!», φώναζε ενώ προσπαθούσε να φτάσει στον Ορ.
Η Νόα είχε διασωθεί σε μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα τον Ιούνιο του 2024, μαζί με άλλους τρεις ομήρους.
Ο Αβινατάν έκανε σχέδια με την Νόα να συγκατοικήσουν πριν την απαγωγή τους. Είχαν περάσει ώρες κρυμμένοι, αφού προσπάθησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο και τους ανακάλυψε η Χαμάς. Ή, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν την ευκαιρία να διαφύγουν, αλλά δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τη φίλη του «στα χέρια των τεράτων», όπως είπε η μητέρα του Αβινατάν, Ντίντζα Ορ, στην εφημερίδα Jewish Chronicle.
Κρυμμένοι για ώρες
«Σκέφτηκα τι θα είχε συμβεί αν είχε δραπετεύσει, αλλά ξέρω ότι δεν θα συγχωρούσε ποτέ τον εαυτό του. Δεν θα μπορούσε να ζήσει με τον εαυτό του. Ήταν πολύ πιστός και είμαι περήφανη γι' αυτό», είχε δηλώσει.
Λίγες ώρες πριν την επίθεση στο φεστιβάλ, καθώς οι πύραυλοι και οι σειρήνες ηχούσαν, ο Ορ έλεγε στη Νόα σύμφωνα με την μητέρα του: «Είμαι τόσο χαρούμενος που δεν είσαι από τα κορίτσια που φοβούνται μερικούς πυραύλους».
Ο 32χρονος ηλεκτρολόγος μηχανικός προέρχεται από μία οικογένεια με ακόμα έξι αδέρφια και αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν. Η οικογένειά του έχει λάβει αρκετές ενδείξεις ότι είναι ζωντανός κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του.
Σύμφωνα με την Jerusalem Post, o αδελφός του Αβινατάν, Μόσε, τον περιέγραψε ως έναν παθιασμένο οικογενειάρχη και εξαιρετικό μάγειρα. Όταν η είδηση της εισβολής της Χαμάς έφτασε στον Μόσε, είπε στους δημοσιογράφους ότι ήξερε ότι κάτι είχε συμβεί στον Ορ, και έτσι έψαξε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για οποιοδήποτε σημάδι του αδελφού του. Τελικά βρήκε το βίντεο με την απαγωγή και έτσι έμαθε για την τύχη του αδελφού του.
Η απαγωγή
Η μητέρα του Αβινατάν δεν είχε συνειδητοποιήσει πως ο γιος της είχε πέσει θύμα απαγωγής ενώ βρισκόταν στο φεστιβάλ Nova. Τελικά, την ξύπνησαν από τον ύπνο δύο από τα παιδιά της, τα οποία την ενημέρωσαν για τα νέα.
«Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν αυτό που νιώθει μια μητέρα, αυτό που ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Είναι σαν να σε χτυπάει κεραυνός, αλλά από όλες τις κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Τότε όλο το φως μέσα σου εξαφανίζεται και το σκοτάδι σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σκέψεις, δεν υπάρχουν συναισθήματα, δεν υπάρχει αέρας, δεν υπάρχει τίποτα. Απλά τίποτα», είχε πει.
Ειδήσεις σήμερα:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα