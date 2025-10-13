Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Εκλογές στο Καμερούν: Αν ξανακερδίσει ο Πολ Μπιά, θα είναι πρόεδρος... ως τα 99 του
Εκλογές στο Καμερούν: Αν ξανακερδίσει ο Πολ Μπιά, θα είναι πρόεδρος... ως τα 99 του
Σε περίπτωση νίκης θα είναι η όγδοη συνεχόμενη θητεία του γηραιού ηγέτη της κεντροαφρικανικής χώρας
Σε εξέλιξη είναι η καταμέτρηση των ψήφων στο Καμερούν μετά τις προεδρικές εκλογές της Κυριακής, στις οποίες ο νυν πρόεδρος Πολ Μπιά επιδιώκει να παρατείνει την 43χρονη θητεία του στην εξουσία για άλλα επτά χρόνια.
Στα 92 του σήμερα, ο Μπιά είναι ο γηραιότερος αρχηγός κράτους στον κόσμο. Αν κερδίσει, θα είναι η όγδοη συνεχόμενη θητεία του, με τις επόμενες εκλογές να προγραμματίζονται για το 2032.
Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να γίνει γνωστό εντός 15 ημερών.
Εννέα υποψήφιοι διεκδίκησαν την προεδρία στη χώρα της κεντρικής Αφρικής.
Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η ψηφοφορία διεξήχθη «χωρίς προβλήματα» σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC, υπήρξε έκκληση για μποϊκοτάζ στις αγγλόφωνες περιοχές της δυτικής χώρας και αναφέρθηκαν συγκρούσεις στο βορρά.
Κατά την προεκλογική περίοδο, η αντιπολίτευση κατήγγειλε προσπάθειες να περιοριστεί η επιρροή της.
Τον Αύγουστο, το Συνταγματικό Συμβούλιο απέκλεισε από τη συμμετοχή τον 71χρονο Μωρίς Καμτό, ο οποίος θεωρείται ο κύριος αντίπαλος. Ένας από τους βασικούς υποψηφίους της αντιπολίτευσης, ο 76χρονος Ίσα Τσιρόμα Μπακάρι, είχε δηλώσει και αυτός ότι ήταν θύμα απειλών.
